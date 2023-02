Poskrbimo za zdrava jetra in ta organ ohranimo v čim boljši kondiciji

Jetra, največji notranji organ in tudi največja žleza v človeškem telesu, so za človeka še kako pomembna. Brez njih tako med drugim ne bi bila mogoča presnova ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. V njih se shranjujejo vitamini in minerali, zdravila in strupe pa pretvarjajo v molekule, ki jih človek skozi ledvica in črevesje izloči iz telesa. In prav zato je treba vse življenje skrbeti, da ta organ ohranimo v čim boljši kondiciji.

Dobro se je izogibati alkoholu, saj ta velja za enega od največjih uničevalcev jeter, je glavni vzrok ciroze in bolezni jeter. Opustite kajenje, saj poveča tveganje za raka jeter in tudi cirozo. Tako kot tudi kronična okužba s hepatitisom B. »Virus se prenaša s stikom z okuženo krvjo, s spolnimi odnosi in z matere na otroka med nosečnostjo ali pri porodu,« poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. »Po ocenah strokovnjakov živi v Sloveniji približno 20.000 kroničnih nosilcev virusa, med katerimi je veliko kroničnih jetrnih bolnikov,« še pojasnijo. Najboljša preventiva pred jetrnim rakom je cepljenje proti hepatitisu B. »Vsa cepiva proti hepatitisu B po treh odmerkih v 95 odstotkih zagotovijo dolgotrajno zaščito proti okužbi,« poudarjajo na spletni strani cepljenje.info in dodajajo, da cepivo proti hepatitisu B ne preprečuje okužb, povzročenih z drugimi patogeni, ki okužijo jetra (na primer hepatitis A, hepatitis C, hepatitis E).

Zdrava telesna teža

Na jetra naj večkrat pomislijo tudi vsi tisti, ki zaradi povečanja mišične mase in posledično lastne moči pogosto uporabljajo anabolične steroide, saj njihova dolgotrajna raba poveča tveganje za raka na jetrih. Tako kot tudi pretiravanje s paracetamolom, zdravilom, ki ga zelo pogosto uporabljamo ob prehladnih obolenjih. Na jetra slabo vpliva tudi prekomerna teža in pogosto pitje gaziranih pijač. Strokovnjaki svetujejo, da raje posežemo po zelenem čaju, raziskave pa so tudi pokazale, da naj bi na jetra blagodejno vplivala kava.

Brez vsakega dvoma drži, da je zdrava in uravnotežena prehrana najboljši recept za dobro delujoča jetra. Melissa Ann Prest, nutricionistka in tiskovna predstavnica Akademije za prehrano in dietetiko iz ameriškega Chicaga v zvezi s tem pravi, da se je tako treba osredotočiti na prehrano, bogato z antioksidanti, vlakninami, vitaminom E in pustimi beljakovinami. »Svoja jetra lahko zaščitite tudi tako, da ste pozorni na okoljske toksine, kot so insekticidi in čistilna razpršila. Uporabljajte jih z masko in rokavicami v dobro prezračenem prostoru,« svetuje.

Večkrat je dobro poseči tudi po doma narejenih sokovih iz sadja in zelenjave, saj boste tako lahko v telo vnesli veliko antioksidantov. Ker so lahko ti napitki precej kalorični, bodite pozorni na preostalo hrano, ki jo tistega dne uživate. Da vas na koncu ne bo bolela glava, ko boste stopili na tehtnico in zagledali visoke številke. Aleksander Brudar