Poskrbimo za noge

Med počitkom jih dvignemo. FOTO: Nyul/Getty Images

Brez ustrezne skrbi in tudi zdravljenja se stanje slabša.

Varikozne vene, ki jim najpogosteje pravimo kar krčne žile, so zelo pogoste, 80 odstotkov ljudi ima večje ali manjše težave, ki so posledica motenj venskega obtoka spodnjih okončin, od 4 do 15 odstotkov populacije ima krčne žile. Pogostejše so pri ženskah, pomemben dejavnik je tudi dednost. Čeprav kazijo videz in so neprijetne, k sreči običajno ne povzročajo večjega tveganja za zdravje. A to ne pomeni, da nam za noge in nastale krčne žile ni treba skrbeti, jih negovati: brez ustreznega zdravljenja se stanje namreč vztrajno slabša.V večini primerov varikozne vene ne zahtevajo posebnega zdravljenja, običajno se na posvet k zdravniku zatečejo ljudje, ki imajo težave, te so lahko le kozmetično moteče t. i. metličaste vene, lahko pa imajo težave zaradi bolečin, vnetja ali krvavitev pri velikih varicah. Vsekakor se posvetujemo z osebnim zdravnikom, ko se začnejo težave, pa naj bodo estetske ali resnejše. Nujno pa je treba obiskati zdravnika, če zaznamo hitro utrujenost nog, težke noge, bolečine, otekanje goleni, povrhnje vnetje ven, krvavitev iz varic, obarvanost kože na goleni, stanjšanje in zatrdelost kože na goleni, belo bolečo kožo in vensko razjedo.Sicer pa za učinkovito lajšanje težav in preprečevanje oziroma upočasnjevanje napredovanja bolezni zadostujejo preprosti ukrepi, predvsem nošenje kompresijskih nogavic, ki stiskajo vene in pospešijo krvni obtok ter znižajo pritisk v venah. Pravilno velikost nogavic se določi z natančnim merjenjem na določenih mestih, saj mora pritisk pojemati od gležnja navzgor, najbolje ga je opraviti zjutraj, po vstajanju, ko noge še niso otekle; seveda jih redno nosimo, če želimo ublažiti težave.Te lahko omilimo še z izogibanjem dolgotrajnemu stanju na mestu in tudi sedenju, če sedimo, nikakor nimamo prekrižanih nog, jih pa dvignimo, če je le mogoče. Poleg tega poskrbimo za redno gibanje, nogam bo koristil (daljši) sprehod, s katerim bomo pognali kri po venah, pomaga tudi kolesarjenje. Izogibati se moramo vročini, ne le sončenju, ampak tudi savni, na primer, in pretopli vodi, nosimo ohlapna udobna oblačila, izogibamo se (pre)tesnim oblačilom, ki omejujejo pretok krvi v venah. Pomembna je tudi teža, če imamo preveč kilogramov, moramo shujšati, pazimo tudi na prehrano, temelji naj zlasti na zelenjavi.