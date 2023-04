Poskrbimo za močne in zdrave kosti: na to vpliva količina kalcija v prehrani

Zelo pomembno je, da so kosti močne v vsakem življenjskem obdobju. Nenehno se obnavljajo, vendar pa se hitrost, ki jo telo potrebuje za to, z leti upočasnjuje. Pri večini ljudi se začne kostna gostota zmanjševati po tridesetem letu. Kako verjetno boste trpeli za osteoporozo, je odvisno od tega, koliko močne kosti boste imeli pri tridesetih in kako hitro bo moč slabela. Marsikateri dejavnik za trdne kosti pa je odvisen od vašega življenjskega sloga.

Vzdržujte stabilno težo Previsoka ali prenizka teža negativno vpliva na zdravje kosti. Poleg tega lahko vzdrževanje stabilne teže, namesto da bi jo nenehno izgubljali in ponovno pridobivali, pomaga ohranjati njihovo gostoto.

Na zdravje kosti vpliva količina kalcija v prehrani, zato pazite, koliko ga zaužijete. Brez dodajanja vitamina D se kalcij ne bo absorbiral, zato na pregledu krvi preverite, ali ga imate dovolj. Če ne, ga dodajajte ali pa v prehrano uvrstite več mastnih rib, jajc ali gob. Pomaga tudi več časa, prebitega na soncu.

Fizična aktivnost je za zdravje kosti ključna: dviganje uteži, hoja, tek, joga ali kar koli drugega, s čimer redno razgibavate telo, je super osnova. Nezdrave navade, kot sta kajenje in uživanje alkohola, pa po drugi strani povečajo tveganje za osteoporozo.

Ženske bolj nagnjene k osteoporozi

Še posebno pomembno je, da poskušajo kosti utrditi ženske, saj so te bolj nagnjene k osteoporozi kot moški. Izgubljanje kostne gostote je povezano s hormoni, zato med menopavzo, ko raven estrogena v telesu pada, upada tudi ta. Tudi nizka raven testosterona pri moških poveča tveganje za osteoporozo.

Uživanje mastnih rib poskrbi za dovolj vitamina D. FOTO: Maridav/Getty Images

Krhke kosti so lahko rezultat jemanja določenih zdravil. Škoduje jim dolgotrajno jemanje kortikosteroidov, kot so prednizon, kortizon in deksametazon. Tveganje za osteoporozo povečuje tudi jemanje zaviralcev aromataze za zdravljenje raka dojke, selektivnih zaviralcev ponovnega privzema serotonina (posebna vrsta antidepresivov), metotreksat (citostatik in imunosupresiv), nekatera zdravila proti krčem, kot sta fenitoin (dilantin) in fenobarbital, ter zaviralci protonske črpalke.

Na zdravje kosti vpliva količina kalcija v prehrani.

Krhke kosti povzročajo tudi motnje hranjenja; znatno omejevanje vnosa hrane in premajhna teža oslabita kosti pri obeh spolih. Na trdnost kosti v skladu z raziskavami lahko slabo vplivajo tudi operacija za zmanjšanje telesne teže in stanja, kot je celiakija, saj vplivajo na sposobnost telesa, da absorbira kalcij.