Poprajmo za zdravje

Poper je zimzelena rastlina iz Azije, njen največji zaklad so majhne jagode, plodovi, ki veljajo za eno najstarejših začimb. Najbolj znan je črni, ki velja kar za kralja začimb, a obstajajo še druge barve, na primer beli, rdeči, zeleni. Ta priljubljena začimba se uporablja predvsem v kulinariki, a tudi zdravje ima od nje koristi.

Pospešuje metabolizem in cirkulacijo. FOTO: Vw84 Getty Images/istockphoto

Kot naravno zdravilo so ga cenili stari Grki in Rimljani, zlasti so ga priporočali za zdravljenje prehlada, kašlja, različnih okužb, utrujenosti, letargije, slabe prebave, tudi neplodnosti in mnogih drugih težav. Uporabljali so ga tudi kot afrodiziak in učinkovito sredstvo za zdravljenje impotence.

Čeprav je majhen, skriva veliko hranilno vrednost. Vsebuje vitamine A, C in K pa minerale kalcij, kalij, magnezij, mangan, železo, natrij. Njegove pomembne sestavine so eterična olja in alkaloidi, kot je na primer piperin, ki je odgovoren za njegov pikantni okus. Aroma seveda ni edino orožje teh malih zrn, črni poper se ponaša z antibakterijskim, protivnetnim in antioksidativnim delovanjem, zaradi česar je močan zaveznik v boju proti mnogim zdravstvenim tegobam.

Raziskave so pokazale, da je učinkovit proti več vrstam bakterij, glivic in tudi virusom, z redno uporabo torej preprečujemo okužbe in krepimo imunski sistem. Je prijatelj prebave, spodbuja jo, prispeva k sproščanju črevesja, pospešuje tudi znojenje in mokrenje, s čimer iz organizma izločamo morebitne škodljive snovi. Zaradi antibakterijskega delovanja se uporablja za lajšanje različnih respiratornih težav, zlasti prehlada in kašlja: ljudska medicina ga priporoča za izločanje sluzi iz dihalnih poti.

Pozitivno vpliva na razpoloženje ter izboljšanje kognitivnih funkcij.

Takole naredimo pripravek: v skodelico vode damo poprovo zrno in kuhamo nekaj minut, dodamo klinček, ko se malo ohladi, še med in limonov sok. Pri prvih simptomih prehlada popijemo nekaj skodelic tega napitka, učinkovita je tudi kombinacija ingverja in popra.

Črni poper pospešuje metabolizem in cirkulacijo, spodbuja apetit in obenem pomaga kuriti kalorije in nižati maščobne obloge, zlasti v predelu trebuha. Od uporabe črnega popra v prehrani ima koristi tudi koža: bolj zdravega videza je.

Poper stimulira živčni sistem in pozitivno vpliva na razpoloženje ter tudi izboljšanje kognitivnih funkcij, saj stimulira možgane. Pomaga pri vnetnih boleznih, tudi revmi, niža slabi holesterol. Pri uživanju naj bodo previdni vsi, ki imajo težave z želodcem in jetri, ledvicami in tudi hemoroidi.