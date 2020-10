Popoldanski počitek, ki škoduje zdravju

Popoldanski počitek prinaša številne prednosti za zdravje. Vendar le pod pogojem, da ne traja dlje kot 40 minut. V nasprotnem primeru namreč slabo vpliva na notranji, cirkadialni ritem telesa, povzroča utrujenost, poruši spalni ritem in ima še druge negativne učinke. Pravočasno in ne dlje kot 40 minut Človeško telo je zasnovano tako, da daljši spanec potrebuje ponoči, sredi dneva pa le krajši počitek. Med 13. in 15. uro telesna temperatura pade, v organizmu se poveča količina melatonina, zato je to del dneva, ko mnoge prevzame utrujenost.

Popoldanski počitek tedaj pride prav, vendar ta ne sme trajati dlje kot 40 minut. Študija, v kateri je sodelovalo 300.000 posameznikov je namreč pokazala, da je daljše popoldansko dremanje povezano z razvojem presnovnih motenj, z večjim tveganjem za debelost in s povišanim krvnim tlakom, je bilo poudarjeno na letošnji konferenci združenja ameriških kardiologov. Naj ne nastopi globok spanec Hkrati predolgo popoldansko spanje vodi v večjo utrujenost, saj po približno 40. minutah nastopi faza globokega spanja, ki pa se ne zaključi in zato predolg počitek negativno vpliva tudi na počutje.

»Spočiti in polni nove energije se boste po popoldanskem počitku zbudili, če boste spali od pol ure do 40 minut. V tem času še ne pride do globokega spanja, prav tako popoldanski počitek, ki ne traja dlje, ne vpliva negativno na zdravje in na nočni spanec. Nasprotno, vsekakor pa v prid zdravja in dobrega počutja popoldne ne bi smeli počivati dlje,« so na omenjeni konferenci predstavljena dejstva povzeli na kliniki Mayo.