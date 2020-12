Ponujamo način, kako se sprostiti

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Masaža blaži stres, ko bo spet dovoljeno, si jo le privoščite. FOTO: Nensuria/Getty Images

Adijo, celulit

Ročna masaža je zelo učinkovita tudi pri odpravljanju celulita, saj izboljša prekrvitev telesa, zato jo strokovnjaki za oblikovanje telesa toplo priporočajo. V zadnjem času je precej uveljavljena maderoterapija oz. proticelulitna ročna masaža z lesenimi valjčki, ki s posebno tehniko odpravljajo pomarančno kožo. Kot pravijo v kozmetičnih salonih, v katerih to terapijo izvajajo, je dobra alternativa klasični masaži kot tudi različnim aparaturnim tehnikam.

Blagodejno savnanje



Savna izboljša človekovo zdravje in razpoloženje.

Odlična kombinacija, ki nas bo sprostila in nam vlila novih moči, sta masiranje in savnanje. Masaža, ki izvira iz arabske besede massa in pomeni dotik, namreč blagodejno deluje na naše telo in dušo, saj sprošča in pospešuje prekrvitev, ugodno učinkuje na kožo, mišice, živčevje, blaži stres in sprošča ter pripomore k dobremu počutju, obenem pa krepi imunski sistem.Najbolj priporočljiva je ročna masaža, saj nobena naprava ne nadomesti toplih rok izkušenega maserja ali maserke. Ko bomo spet imeli možnost in bodo kozmetični ter drugi saloni in centri za sproščanje in oblikovanje telesa znova odprti, torej obiščimo maserja.Masaža pripomore tudi k nemotenemu delovanju presnove in izločanju odvečne vode. S segrevanjem kože in mišic dobijo mišična vlakna več krvi, se zmehčajo in podaljšajo, izboljša se pretok krvi in limfe, posledično izgine bolečina oziroma neprijeten boleč občutek v vratu, ramenih, hrbtu, rokah in nogah.Če je nekoč veljal za prestiž, ki so si ga lahko privoščili le najbogatejši, za večino pa je bil nedosegljiv, je danes obisk savne nekaj povsem vsakdanjega. Še več, savnanje je celo priporočljivo, saj blagodejno učinkuje na telo. Redni tedenski obiski savne krepijo organizem, še posebno priporočljivi pa so v zimskih mesecih, ko je naše telo dovzetnejše za prehladna obolenja. Poleg tega pospešuje krvni obtok in prebavo, odstranjuje strupe iz telesa, omehča mišice in blaži stres. Preden zavijete v savno, se posvetujte z osebnim zdravnikom, saj savnanje ni za vse, odsvetujejo ga na primer srčnim bolnikom in ljudem z motnjami v krvnem tlaku.Za sicer zdrave pa ima savna vsekakor veliko prednosti. Raziskave kažejo, da na splošno izboljša človekovo zdravje in razpoloženje. Učinkovito tudi razstruplja telo. Savna je najboljše globinsko čiščenje za kožo, saj vročina razširi pore, s potenjem pa se izločijo prah, odmrle celice in umazanija. Zaradi pospešenega bitja srca kri kroži hitreje, koža se dobro prekrvi in postane rožnata. Ledvice hitreje izločijo sol, strupene in odpadne snovi. Savna zelo dobro učinkuje na zdravje, saj pregretje telesa poveča imunsko odpornost in omejuje psihični in fizični stres. Če savnanje združimo še s plavanjem, pa bomo imeli dvakratno korist. Znano je, da plavanje izboljša kakovost življenja in počutje, ohranja telesne in umske sposobnosti ter zdravje.