Pomoč pri opeklinah: najprej poskrbimo za hlajenje

Sončne opekline niso nedolžne!

Sončni žarki UVA (320–400 nm) in UVB (290–320 nm) so karcinogeni, opozarjajo na NIJZ. UVA-žarkom smo izpostavljeni ves dan, prodirajo celo skozi steklo. Povzročajo prezgodnje staranje kože in so primarno odgovorni za fototoksičnost v povezavi z zdravili in za fotoalergijske reakcije. »UVB-žarki so najmočnejši od 10. do 16. ure in ne prodirajo skozi steklo, so pa odgovorni za sončne opekline,« pravijo na NIJZ.