Pomoč aromaterapije

Pri aromaterapiji lahko eterična rastlinska olja inhaliramo, vnesemo v telo, vmasiramo; najpomembnejši je učinek vonja olja, še posebno citrusov, peperminta, vanilje, sivke …



Pomaga lahko pri slabem razpoloženju, živčnosti, prehladu, motnjah spanja, izčrpanosti, PMS, menopavzi, stresu, obolenjih dihal, glavobolu … Impulz, ki ga sproži vonj eteričnega olja, vpliva na možganske centre, ki uravnavajo limbični sistem, spodbujajo telesne funkcije in nastajanje hormonov. V primerjavi s sintetičnimi eterična olja ne delujejo v nasprotju s telesom in mu ne škodijo. Klinične študije so celo potrdile pozitivne učinke aromaterapije, zato je to lahko odlična prva pomoč za samozdravljenje manjših težav, toda le, če so olja stoodstotno naravna. Prava eterična olja, torej nesintetična, so lahko malo dražja, a se splača plačati več. Velja pa opozorilo pred kožnimi alergijami ob stiku z eteričnimi olji. Alergiki naj bodo zato pazljivi, še posebno dojenčki in otroci pa tudi astmatiki in epileptiki.