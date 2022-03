Pomladna poživitev kože: po koncu zime je pomembno vlaženje

Po dolgi in mrzli zimi, ko smo se pred mrazom skrivali pod debelimi puloverji in plastmi oblačil, je treba kožo spomladi pripraviti, preden bomo obraz začeli nastavljati soncu in zavihali rokave ter razgalili noge.

Vsaka dobra nega telesa se začne s temeljitim čiščenjem, pravijo kozmetičarke in svetujejo, da naredimo dober piling, ne le obraza, ampak celotnega telesa, da dobro odluščimo poroženelo kožo in odmrle celice. Uporabimo lahko preparate, primerne za naš tip kože, izbira je velika. Piling si lahko naredimo kar doma iz grobe morske soli in oljčnega olja, zmes vmasiramo v telo in speremo z mlačno vodo.

Najprej jo temeljito očistimo, potem navlažimo s tonikom, nanesemo serum in na koncu vlažilno kremo. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Piling naredimo tudi na obrazu, a pri tem uporabimo manj agresivne izdelke, namenjene negi obraza, ki bodo kožo globinsko očistili in zgladili; ognimo se predelu okoli oči, saj je tam koža bolj občutljiva in je potrebna posebna pozornost.

Koža potrebuje vlago

Tako očiščena koža bo spet zadihala in bo pripravljena sprejeti vlago in hranilne snovi, ki jih je v dolgi zimi izgubila in jih mora nadoknaditi. Koža ne glede na tip potrebuje vlago. Vlaženje je zlasti pomembno pri suhi in izsušeni koži in predvsem po koncu zime, saj po navadi mraz in veter pustita posledice tudi na njej.

Priskrbimo si kreme, ki bodo našo kožo vlažile, hkrati pa naj vsebujejo snovi, ki jo bodo nahranile in jo zaščitile pred zunanjimi dejavniki. Kreme za negovanje telesa in obraza spomladi naj vsebujejo tudi zaščitne faktorje in filtre pred UV-žarki. Sončni žarki lahko poškodujejo nezaščiteno kožo, jo hitreje in prezgodaj starajo, povzročajo neenakomerno pigmentacijo in celo kožnega raka.

Pri vsakodnevni negi ne pozabimo na nego predela okoli oči. Za mlajše je dovolj uporaba vlažilnih krem, sredstva za nego pri starejših pa naj vsebujejo vitamin A ali retinol, ki preprečuje zgodnje staranje in ohranja kožo v dobri kondiciji kljub stresu. Obraz si umijemo z mlačno vodo, na očiščenega nanesemo blagi vlažilni tonik, ki ima veliko vlogo pri hidraciji, nato serum in vlažilno kremo, da bo koža še bolj navlažena in nahranjena. Negovalni izdelki, kreme, losjoni in drugi pripravki naj vsebujejo vitamine A, B3, C, E in K.

Po koncu zime je pomembno vlaženje, predvsem pri suhi koži.

Za zdravo in sijočo kožo poskrbimo tudi od znotraj z lahko, zdravo in uravnoteženo prehrano. Pomladno zelenje, kot so regrat, gorčični listi, divji por in druge rastline iz družine lukovk ter kapusnice, ima očiščevalni učinek, kar koristi jetrom, krvi in imunskemu sistemu. Privoščimo si torej detoksikacijo, telo očistimo strupov in pomlad izkoristimo za temeljito prenovo telesa in duha.