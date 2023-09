Pomigajmo še v vodi, saj takšna vadba prinaša eno pomembno prednost

Poletje se po izjemno prijetnih temperaturah sodeč še kar ne namerava posloviti, kar je seveda odlična novica za tiste, ki prisegajo na septembrski oddih ob morju. Nekoliko krajši dnevi, ki so ob jutrih in večerih prijetno sveži, so tudi odlična priložnost za kakovostno vadbo, ki jo lahko izvajamo v vodi. In pri tem dosežemo odlične rezultate!

V vodi smo pač lažji, zato so tudi obremenitve sklepov in kosti manjše, tako da krepimo mišice brez nepotrebnega pritiska in tveganja za poškodbe, takšna vadba pa je zato zelo dobrodošla za posameznike z osteoporozo, revmatoidnim artritisom in poškodbami. In čeprav se na prvi pogled zdi, da je vadba v vodi enostavnejša, je kljub temu precej zahtevna, saj je voda gostejša od zraka in terja večji upor telesa. Mišice se tako spopadajo s posebnim izzivom, izvajanje vaj pa je zato počasnejše in je videti kakor v počasnem posnetku. Ob zdravstvenih težavah se vsekakor velja posvetovati z zdravnikom ali se udeležiti vodene vadbe, kdor pa bi rad potelovadil za sprostitev, pokuril kakšno kalorijo več ali odpravil kilogram, naj si prebere naslednje predloge.

Sklece so pod gladino lažje, a kljub temu ne pretiravamo.

Skačemo iz počepa

Če telovadbe v vodi niste najbolj vajeni, se izogibajte pretiravanju: vsako vajo izvajajte približno pol minute, dve minuti počivajte in jo potem ponovite. Kot poligon je praviloma primernejši bazen, tisti spretnejši, in če razmere to dopuščajo, pa se lahko preizkusijo v morju. Tek je, denimo, odličen začetek. Tečemo lahko z enega konca bazena do drugega ali do izbrane točke v morju. Pri tem si lahko vajo otežimo, tako da noge dvigujemo kar se da visoko, tečemo z naprej iztegnjenimi rokami, pred seboj celo držimo desko ali uteži.

Bočna hoja je odlična vaja za krepke noge.

Sklece niso najbolj priljubljena vaja, a v vodi je lahko zgodba povsem drugačna. Roke položimo na rob bazena v širini ramen in se z zravnanim telesom enakomerno dvigujemo in spuščamo: telo bomo dvigovali lažje kakor na suhem, v vsakem sklopu pa naj bo kljub temu največ deset ponovitev, sploh če sklec nismo vajeni. Zelo učinkoviti so poskoki iz počepa: počepnemo tako, da so stopala cela na tleh, s petami vred, prsti pa obrnjeni nekoliko navzven. Voda naj bo globoka do ramen, če pa želimo povečati zahtevnost vaje, skoke izvajamo v hitrejšem zaporedju.

Tek v vodi je enostavna, a učinkovita vaja. FOTO: Petrenkod/Getty Images

Bočna hoja je odlična vaja za krepke noge, sploh če jo izvajamo v rahlem počepu. Hodimo od enega roba bazena do drugega in nazaj ali do izbrane točke v morju in nazaj, za večjo obremenitev pa roke stegnemo in pospešimo korak. Povrhu si okoli gležnjev napeljemo elastiko!

Za vitke noge in trdno zadnjico se lotimo dobrih starih škarjic: s hrbtom se naslonimo ob rob bazena ali ležemo v plitvino morja, telo naj bo v napetem, vodoravnem položaju, z iztegnjenimi nogami pa brcamo gladino vode. Za večjo obremenitev pospešimo gibanje, pri tem pa pazimo, da trup miruje!