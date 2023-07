Pomembno zlasti za ženske: ne nosite mokrih kopalk

Pobeg v morje ali jezero pred vročino je lahko eden od boljših načinov osvežitve telesa sredi poletne pripeke. A ko se vrnete na obalo, nikar, še posebno to velja za ženske, mokrih kopalk, ki jih imate na sebi, ne sušite kar med sončenjem na plaži. Že res, da bodo hitro suhe, a cena za to je lahko vnetje mehurja.

Prvi znaki okužbe sečil so boleče, motno ali krvavo uriniranje, bolečine v medenici ali danki ter povečana potreba po odhodu na stranišče.

Mokre kopalke so namreč idealno okolje za razvoj nekaterih mikroorganizmov, saj ti še posebno dobro uspevajo v toplih in vlažnih okoljih. Za vnetje urinarnega trakta je kriva bakterija Escherichia coli, ki je sicer normalno prisotna v našem črevesju in blatu. Najbolj dovzetne so mlade spolno aktivne ženske in tiste z redkejšimi spolnimi odnosi. Strokovnjaki poudarjajo, da je vzrok predvsem anatomski: ker je namreč ženska sečnica v povprečju dolga le do pet centimetrov, je tako pot do mehurja relativno kratka. Ustje sečnice leži blizu nožnice in danke, mikroorganizmi tako lahko zlahka vstopijo v mehur in se tam razmnožujejo.

Vnetje mehurja se lahko ponavlja. FOTO: Ryanking999/Getty Images

Toda vnetju se je mogoče s pravilnim ravnanjem izogniti. Takoj ko začutite malo potrebo, se odpravite na stranišče in v celoti izpraznite mehur. Zelo pomembno je, da uživate dovolj tekočine, urin mora biti bledo rumene barve. Namesto da se namakate v kadi, se raje prhajte. Ženske naj takoj po spolnem odnosu izpraznijo mehur, saj z urinom odplaknejo tudi vnesene bakterije. V sečnici se pri ženskah z daljšimi intervali med spolnimi odnosi nabere veliko bakterij, ki jih moški s penetracijo potisne v mehur.

Začne se z bolečinami

S ciljem, da preprečite vnetje mehurja, pa tudi, da se izognete nekaterim drugim okužbam, se je osnovnih higienskih pravil zelo dobro držati tudi pri plavanju v bazenih. Dobro se oprhajte pred vstopom vanje in tudi po tem, ko ga zapustite. V bazen ne hodite, če ste imeli prebavne težave (diarejo). V bazenski vodi ne urinirajte, če se vanj odpravite z zelo majhnim otrokom, mu nadenite namenske plenice. Prav tako je priporočljivo, da v bazenu ne vztrajate več ur, ampak si po vsaki uri privoščite odmor. In seveda, da na ležalniku ne ležite z mokrimi kopalkami.

V večini primerov boste dobili antibiotik, pri katerem velja opozoriti, da ga jemljete redno in toliko časa, kot vam predpiše zdravnik. V nasprotnem lahko vnetje le še poslabšamo, lahko pa vplivamo tudi na odpornost bakterij in slabšo učinkovitost antibiotikov. Boleče in pekoče simptome lajšamo s sredstvi proti bolečinam in zadostno hidracijo, ki razredči in odplakne veliko bakterij, še svetujejo strokovnjaki.