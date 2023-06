Pomembne informacije v zvezi z depilacijo

Večina žensk si dlačice, predvsem pod pazduho, na predelu bikinija in po nogah, odstranjuje skozi vse leto, v poletnih mesecih, ko razgalimo veliko več kože, pa je depilacija običajno pogostejša in doslednejša. Ne glede na metodo je odstranjevanje dlačic neprizanesljivo do kože, ki takrat zahteva veliko več ustrezne nege, pomagamo pa ji lahko že ustreznimi pripravami na depilacijo.

Ledeni obkladek pomaga

Depilacija je učinkovitejša, če je koža čista, gladka, suha in mehka, kar najbolje dosežemo z nežnim pilingom dan pred odstranjevanjem. Dlačice naj bodo tudi ustrezno dolge, najmanj pol centimetra, na dan depilacije pa na izbranih predelih ne uporabljamo negovalnih sredstev, kot so mastne kreme, losjoni in olja. V dneh pred odstranjevanjem dlačic se izogibamo izpostavljanju soncu in obisku solarijev, kože nikakor ne pregrevamo. Če sami nismo spretni pri depilaciji, to raje zaupajmo strokovnjaku; kljub odštetemu denarju bo to prijaznejše do naše kože, postopek bo krajši, manj boleč, sploh če smo se odločili za voskanje, učinek pa dolgotrajnejši.

V dneh pred načrtovano depilacijo se izogibamo sončnim žarkom. FOTO: Joe_mcubed, Getty Images

Po voskanju na kožo položimo ledeni obkladek, ovit v mehko tkanino, in tako preprečimo rdečico ter pomagamo hitreje zapreti pore. Ne glede na to, ali smo dlačice odstranili sami ali smo obiskali kozmetični salon, se vsaj nekaj dni držimo nekaterih zlatih pravil, saj bo koža po posegu razdražena in zato dovzetnejša za okužbe. Ne nosimo tesnih oblačil, izbiramo udobne, zračne in bombažne materiale, ki naj bodo vedno suhi in čisti; tudi po športni dejavnosti v potnih oblačilih ne vztrajamo predolgo! Izogibamo se uporabi agresivnih kozmetičnih sredstev, kožo negujemo z alojo vero, arniko, ehinacejo ali otroškim hladilnim mazilom; tako ji pomagamo povrniti vlago in spodbuditi regeneracijo po morebitnih drobnih poškodbah, kot so ureznine, prizadeta povrhnjica ali blage opekline.

Po kakšnem tednu koži znova privoščimo piling, s katerim preprečujemo vraščene dlake.