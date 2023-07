Pomembna tudi za odpornost

Folna kislina oziroma folat je vitamin iz skupine B, ki se v izredno majhni količini proizvaja v črevesni mikrobioti, a je za zadovoljitev dnevnih potreb pomembno, da jo posameznik zaužije s prehrano.

Kot pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, folna kislina sodeluje pri mnogo bioloških procesih v telesu, kot so recimo sinteza aminokislin, delitev celic, nastajanje krvi in normalno delovanje imunskega sistema: »Poleg tega skrbi tudi za normalno psihološko delovanje, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost. Več je potrebujejo nosečnice oziroma se jemanje priporoča že pred nosečnostjo. Folna kislina ima namreč pomembno vlogo pri normalnem razvoju nevralne cevi.«

Kot rečeno jo je za zdravo ravnovesje treba vnašati s prehrano: »Odraslemu človeku se priporoča vnos 300 mikrogramov na dan ter nosečnicam 600 mikrogramov. Pri zdravih ljudeh se iz prehrane absorbira kar 85 odstotkov čiste folne kisline, seveda pa je odvisno tudi od tega, o katerem živilu govorimo in v kakšni obliki je v hrani prisotna folna kislina oziroma folat. Ker ima nizko toksičnost, načeloma vnosa ne moremo preseči. Velja sicer, da je zgornja meja okoli 1000 mg dnevno zaužitega folata za odraslega človeka.«

Folate najdemo predvsem v temni in listnati zelenjavi, pomarančah, stročnicah, kruhu, soji, pšeničnih kalčkih, krompirju, mesu, jetrih, mleku in mlečnih izdelkih pa tudi v siru, jajcih in živilih iz polnozrnate moke. Velikokrat je prisoten tudi v prehranskih dopolnilih ali zdravilih, zlasti pri multivitaminih. »Med ogroženo skupino ljudi štejemo tudi osebe, ki že dlje jemljejo nekatera zdravila. Obenem se odsvetuje tudi pretirana uporaba alkohola, saj prav tako prinaša tveganje za pomanjkanje omenjenega vitamina.«

Pomanjkanje se najprej pokaže kot slabokrvnost, pove sogovornica. Folna kislina je tesno povezana z železom in vitaminom B12, in če bi nekdo užival veliko preveč folata, bi se lahko prikrilo pomanjkanje vitamina B12, kar je lahko nevarno.

»Prav tako lahko pomanjkanje folne kisline vpliva na povečanje delitve rdečih in belih krvničk ter vodi v megaloblastno anemijo, aterosklerozo ali tromboze. Obenem se lahko pojavijo tudi druge zdravstvene težave. Kot že omenjeno, pa morajo za povečan vnos poskrbeti nosečnice, saj drugače lahko pride do nepravilnega zapiranja živčne cevi pri razvijajočem se otroku. Znaki pomanjkanja se sicer kažejo kot depresija, nespečnost, pozabljivost, razdražljivost, v hujših primerih celo demenca.«