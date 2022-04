Pomanjkanje železa prinaša zaplete

Železo ima zelo pomembno vlogo v našem organizmu, nekatera življenjska obdobja in okoliščine pa od nas zahtevajo še dodaten vnos, zato so včasih po ustreznem posvetu smiselna tudi prehranska dopolnila.

Pomanjkanje čutimo predvsem kot upad fizične zmogljivosti, moteno termoregulacijo in slabše delovanje imunskega sistema.

»Železo je izjemnega pomena za naš organizem, saj je pomemben kofaktor pri prenosu kisika po krvi,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »V našem telesu ima najpomembnejšo vlogo pri nastanku eritrocitov v kostnem mozgu in ga potrebujemo za sintezo hemoglobina, ta pa je prenašalec kisika. Železo je tudi v skeletnih mišicah in v srčni mišici, vezano v mioglobinu, in sodeluje pri prenosu kisika znotraj mišične celice. Nepogrešljivo je v procesih nastajanja energije, celičnem dihanju, metabolizmu aminokislin, maščob, alkohola ter tudi odstranjevanju prostih radikalov.« Kot rečeno živilo najdemo v dveh oblikah. V živilih rastlinskega izvora najdemo izključno nehemsko obliko, v živilih živalskega izvora pa hemsko, ki jo naše telo tudi bolje izkoristi, pojasnjuje sogovornica: »Živila živalskega izvora, ki vsebujejo železo, so na primer goveje meso, telečja, piščančja ter goveja jetra in drobovina. Največ ga vsebuje rdeče meso. Tudi morska hrana je vir železa. V rastlinskih živilih ga največ vsebujejo zelena listnata zelenjava, suhe slive in marelice, rozine, oreščki, različna semena, brezglutensko žito, fižol, leča, čičerika, brokoli in paprika. Pri absorpciji železa pomaga vitamin C, ki ga je največ v agrumih, kiviju in papriki. Če vam primanjkuje tega elementa, se je dobro izogibati kofeina, teina, alkohola, sladkorja, vse procesirane in naprej pripravljene hrane, pekovskih izdelkov ter slaščic.«

Železo v živilih živalskega izvora telo bolje izkoristi. FOTO: Charlieaja/Getty Images

Tvegamo slabokrvnost

Pomanjkanje čutimo kot upad fizične zmogljivosti, moteno termoregulacijo in slabše delovanje imunskega sistema, nadaljuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Znaki so predvsem utrujenost, občutek brezvoljnosti ali iztrošenosti, bledica in zasoplost, glavobol, otekanje jezika, hiter ali nepravilen srčni utrip, občutek mravljincev v nogah, krhki nohti ter izpadanje las. Pomanjkanje najbolj tvegajo ženske v rodni dobi, nosečnice, ljudje, ki jedo enolično ali dietno hrano. Dovzetni so športniki, starostniki, bolniki po okrevanju, tisti, ki pogosto darujejo kri, ter dojenčki in otroci, še posebno tisti, ki so rojeni prezgodaj ali imajo težave z rastjo. Pri otrocih se pomanjkanje lahko kaže kot nemir in motnje koncentracije.« Če nam ga dlje primanjkuje, lahko zbolimo za anemijo, ko je koncentracija hemoglobina v krvi nižja od spodnje določene meje. »Možni simptomi so lahko vnetje ustne sluznice in požiralnika, bledica, pogoste okužbe in želja po uživanju neobičajnih stvari, ki niso hrana. Če opazite znake, ki napovedujejo pomanjkanje ali celo morebitne simptome anemije, je priporočljivo obiskati zdravnika, sicer se lahko pojavijo hujši zapleti, kot so omedlevica, bolezni srca, prezgodnji porod pri nosečnicah in zastoj v razvoju in rasti otroka,« poudarja sogovornica in opozarja, da je priporočen dnevni vnos železa za odraslega človeka 14 mg, za ženske v rodni dobi pa 15.

Zelo pomembno je v obdobju nosečnosti. FOTO: Natalia Kuzina/Getty Images

Določena tveganja pa prinašata tudi veganstvo in vegetarijanstvo, sklene mag. Potočnik Benčičeva: »Določena rastlinska živila pri presnovi vežejo nase več železa, kar pomeni, da ga v telo vnesemo manj, kot smo ga v resnici zaužili, saj se ga manj absorbira, zato morajo vegetarijanci in vegani še bolj paziti, da ga zaužijejo dovolj. Pri veganih je smiselno, da s prehranskimi dopolnili zaužijejo tudi vitamin B12 in ga kombinirajo z vitaminom C, ki pomaga pri absorpciji.«