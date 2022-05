Pomaga pri nihanju razpoloženja: pozorne morajo biti nosečnice in doječe matere

V skupino vitaminov B spada več kot 20 vitaminov, pogosto jih zasledimo tudi pod imenom B-kompleks. Kot najpomembnejše pogosto navajamo vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B6 (piridoksin), pantotensko kislino (vitamin B5), biotin (vitamin B7), folat/folno kislino (vitamin B9) in kobalamin (vitamin B12).

Z raznoliko prehrano zaužijemo dovolj vitaminov skupine B. FOTO: Piotr_malczyk/Getty Images

»Večino teh vitaminov najdemo v pestri in zdravi hrani,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Treba se je truditi, da zaužijemo zdrave in raznolike obroke. Vitamine B-kompleksa namreč najdemo v mesu, jetrih, ribah, jajcih in tudi v kvasu, stročnicah in polnozrnatih žitih. Dovolj raznovrstna in tudi kalorično ustrezna hrana sicer vsebuje dovolj vitaminov B, ker pa zaradi vse hitrejšega načina življenja pogosto posegamo tudi po predelani in vitaminsko osiromašeni hrani, mnogi trpijo za hudim pomanjkanjem vitaminov B, zato so smiselna prehranska dopolnila. Vloga B-kompleksa je namreč zelo pomembna, saj vpliva na presnovne procese, koristi pa tudi živčevju, mišicam, jetrom, koži, lasem in očem.«

B-kompleks pomaga pri težavah z utrujenostjo, ki nas pesti kljub dovolj spanca, občutku šibkosti v rokah, težavah s spominom, vrtoglavico in nestabilnostjo, pri rumenkasti polti, pretirani občutljivosti in nihanju razpoloženja.

»Pri hujšem pomanjkanju B-kompleksa svetujemo uporabo zdravil, ki vsebujejo te vitamine. Dobro pa je vedeti, da B-kompleks prispeva tudi k sproščanju energije pri presnovi, uravnovešenem delovanju živčnega sistema, normalnem psihološkem delovanju, presnovi železa, ohranjanju vida, delovanju srca, zaščiti celic pred oksidativnim stresom, ohranjanju zdravih sluznic in kože ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti,« pojasnjuje sogovornica, ki poudarja, da vitamine skupine B zaužijemo s kakovostno prehrano.

Še posebno pozorne morajo biti nosečnice in doječe matere.

»Če pa vaši otroci nimajo dnevno rednih in uravnoteženih obrokov, ne jedo dovolj ali se spopadajo s kroničnimi zdravstvenimi težavami, jedo večinoma hitro in predelano hrano, vegetarijansko ali vegansko hrano in uživajo veliko gazirane pijače ali so neješči, je vsekakor dobro, da se o dodatnem jemanju vitaminov posvetujete s pediatrom ali farmacevtom.«

Tudi starejši in odrasli s kroničnimi boleznimi ter nosečnice potrebujejo več vitaminov B, poudarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Bolezni, kot so ulcerozni kolitis, crohnova bolezen, celiakija in odvisnost od alkohola, lahko telesu preprečijo učinkovito absorpcijo B-kompleksa. Še posebno pozorne morajo biti nosečnice in doječe matere, ki morajo dodajati folno kislino, saj ta pripomore k razvoju materinega tkiva med nosečnostjo, sintezi aminokislin, nastajanju krvi, vitamina B9 in B12 pa imata vlogo pri delitvi celic. Folna kislina zmanjša tveganje za okvare novorojenih otrok, predvsem napake zaradi nepravilnega zapiranja živčne cevi. Pomanjkanje B-kompleksa ogroža tudi vegetarijance in vegane, saj z izogibanjem mesnim izdelkom zelo težko zadostijo dnevnim potrebam zadostnega vnosa tega vitamina.«

Znaki pomanjkanja se lahko kažejo kot utrujenost, zmedenost, slabokrvnost, izguba apetita, potrtost, oslabljen imunski sistem.

Znaki pomanjkanja se lahko kažejo kot utrujenost, zmedenost, slabokrvnost, zaprtje, izguba apetita in telesne teže, potrtost, depresija, oslabljen imunski sistem, kožni izpuščaji, povečana vrednost holesterola, razpoke na koži, ustnicah in spolnih organih.