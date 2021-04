Pomaga preprečevati tudi strdke

Proizvajajo ga nekatere rastline. FOTO: Artemidovna/Getty Images

Ugodno vpliva na prekrvitev.

Varuje pred upadom kognitivnih funkcij.

Med številnimi nasveti za zdravo in dolgo življenje je kar nemogoče spregledati resveratrol, ki se ponaša z nazivom najmočnejšega antioksidanta. Številne raziskave so potrdile njegov pozitivni učinek na organizem, seveda v kombinaciji z odgovornim življenjskim slogom, pestro prehrano in opustitvijo škodljivih navad.Verjetno je največja odlika resveratrola, polifenskega bioflavonoidnega antioksidanta, ki ga proizvajajo nekatere rastline, da uspešno odganja raka: njegovi antikarcinogeni učinki so namreč številni, med drugim zavira sam razvoj raka in pozneje preprečuje nastanek novih žil, ki preskrbujejo tumor s hranili, ter delitev rakavih celic, ugotavljajo znanstveniki, ki poudarjajo tudi druge pomembne učinke te povsem naravne snovi.Kot rečeno, je izjemen antioksidant, ki nam krepi odpornost, poleg tega pa deluje protivnetno in varuje tudi srčno-žilni sistem ter tako pomaga preprečevati srčno ali možgansko kap: ščiti pred aterosklerozo, tj. zadebelitvijo arterij, ki prekinja pretok krvi, visokim LDL- oziroma slabim holesterolom ter pred tvorbo krvnih strdkov in miokardnim krčenjem srca. Uživanje resveratrola pomaga izboljšati prekrvitev in ugodno vpliva na presnovo glukoze in lipidov pri ljudeh z večjim tveganjem za razvoj metaboličnega sindroma, pomaga preprečevati debelost in povezana tveganja, kot je sladkorna bolezen, osebam z diabetesom pa pomaga uravnavati raven inzulina.Varuje tudi možgane in živčni sistem, s povečanim pretokom krvi namreč krepi in ohranja zdrave možganske funkcije, povečuje zaščito pred kognitivnimi in duševnimi težavami, po nekaterih raziskavah naj bi varoval celo pred demenco.In kje najdemo to skorajda čudežno snov? Vsebujejo jo grozdje, rdeče vino, arašidi, borovnice, čokolada in jagodičje, najboljši naravni vir resveratrola pa je korenina japonskega dresnika, poudarjajo strokovnjaki. To seveda nikakor ne pomeni, da moramo pogosto piti vino, ne nazadnje bi za želene učinke morali popiti več litrov na dan, ali pa zaužiti nenormalne količine jagodičja, zato mnogi priporočajo uživanje prehranskih dopolnil: ta seveda nikakor ne smejo nadomestiti zdravega in uravnoteženega jedilnika, o dodajanju resveratrola pa se seveda velja prej posvetovati s strokovnjakom.