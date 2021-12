Položaj, v katerem spite ali se zbujate, razkriva vaše ambicije

Tisti, ki se običajno razprostirajo po postelji, veljajo za ambiciozne in močne ljudi, tisti, ki spijo pokrčeni ali pa se zjutraj v takem položaju zbudijo, pa kažejo na svojo ranljivost in podcenjevanje.

Socialna psihologinja Amy Cuddy z univerze Harvard, ki že leta raziskuje moč govorice telesa, v najnovejši študiji trdi, da si lahko samozavest krepimo tako, da smo pozorni na položaj, v katerem spimo. »Približno 40 odstotkov ljudi spi v položaju zarodka, in to so zelo čustveni in občutljivi ljudje, med katerimi je več žensk kot moških. Ta poza lahko negativno vpliva na uspeh na vseh področjih, saj podzavestno tako vidite sami sebe. Preprosto je – vaše telo vpliva na vaš um, vaš um vpliva na vaše vedenje, vaše vedenje pa vpliva na rezultat,« razlaga Cuddyjeva.

Po njeni raziskavi niti težave pri delu, ki so jih imeli anketiranci, niso imele nobene zveze z načinom opravljanja delovnih nalog, ampak so izhajale iz njihove negotovosti, ali so dovolj dobri. In odkrila je, da so ti ljudje večinoma spali v položaju zarodka. »Če spiš pokrčen kot zarodek, v podrejenem položaju, si podzavestno pošiljaš sporočilo, da nimaš ali nočeš imeti osebne moči. Enako je z držo, ko opravljate vsakodnevna opravila. Lahko vadite pozitivno razmišljanje in samozavestno dvignete glavo ter se vsak večer poskušate v postelji počutiti udobno. Najboljši položaj spanja je z iztegnjenimi rokami in nogami, kjer zavzemate čim več prostora v postelji,« predlaga Cuddyjeva.