Položaj spanja, ki najbolj škoduje zdravju

Nedavno opravljena raziskava na univerzi Harvard je razkrila, da je priljubljen spalni položaj, tako imenovani položaj fetusa, najverjetneje razlog, da se mnogi zjutraj zbujajo preobčutljivi in ranljivi.

Kot so pojasnili strokovnjaki, v njem duševnosti podzavestno sporočamo, da potrebujemo in iščemo zaščito. Telo se odzove v skladu z informacijami, ki jih v njem prejema, kar pomeni, da je pogosto v stresu, ki manjša kakovost spanca, saj se prav v tem položaju ponoči največkrat zbudimo iz sna. Poleg tega ta položaj spanja otežuje globoko dihanje, veliko pritiska pa se v njem vrši na hrbet in vrat. Ali položaj fetusa niža našo samozavest? Ena od voditeljic študije Amy J. C. Cuddy je prepričana, da nanjo ne vpliva pozitivno, kajti s telesno držo vplivamo na svojo duševnost in počutje. Če je telo vso noč v pohlevnem položaju, je logična posledica tega nizka samozavest.



Na srečo pa so tudi položaji, ki na samozavest vplivajo spodbudno: tisti, ki spijo na hrbtu ali trebuhu in imajo pri tem iztegnjene okončine, krepijo mentalno moč, kar je opazno ves dan.

Če lahko zaspite le v položaju fetusa, brez skrbi. Cuddyjeva trdi, da je za mentalno moč dovolj že, če zjutraj, ko se zbudite, telo nekaj minut zadržite v položaju, ki tudi mislim zagotavlja moč ter krepi samozavest.