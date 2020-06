Polifenoli ščitijo možgane, kje pa jih najdemo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Polifenoli v čaju v telesu pretvarjajo agresivne proste radikale v neškodljive.

Preprečimo propadanje

Polifenolne spojine iz naravnih virov je treba uživati vse življenje, precej pred pojavom prvih znakov kroničnih bolezni.

Zdrava, uravnotežena prehrana koristi našemu organizmu, vsem organom, tudi možganom. Ti so precejšnji porabniki glukoze, zato je tudi od našega zajtrka odvisno, ali bomo čez dan kos vsem umskim aktivnostim. Strokovnjaki portala prehrana.si pravijo, da idealno sestavljen zajtrk vključuje polnovredna živila z ogljikovimi hidrati, kot so na primer kosmiči, kaše, polnovredne vrste kruha, ki dajo energijo in ugodno vplivajo na zmeren dvig glukoze v krvi, kar podaljšuje občutek sitosti in preprečuje napade lakote.Če dodamo lahko mleko, navaden jogurt, kefir, skuto ali manj masten sir, poskrbimo za ustrezen beljakovinski vnos, ki je potreben za obnovo organizma. Z zelenjavo ali sadjem pa poskrbimo za potrebne vitamine in minerale, izbiramo sveža in lokalno pridelana živila, ki imajo višjo biološko vrednost. Z vsakodnevnim vnosom živil rastlinskega izvora, v katerih so v večjih količinah naravno prisotne polifenolne spojine – antioksidanti, bomo še dodatno zaščitili naše možgane.Poleg tega da polifenolne spojine naše telo ščitijo pred škodljivim vplivom prostih radikalov, imajo tudi dokazane protivnetne lastnosti. Znano je, da so tako oksidativni stres kot vnetni procesi običajni povzročitelji oziroma krivci za večino kroničnih bolezni, med katere spadajo tako rakasta obolenja kot srčno-žilne in nevrodegenerativne bolezni, na primer alzheimerjeva, parkinsonova in huntingtonova.Te bolezni, ki jim je skupno propadanje možganov oziroma možganskih celic, postajajo vse večji globalni problem in povzročajo poleg posameznikovega trpljenja veliko ekonomsko breme za celotno družbo. Soavtorica raziskave Polyphenols from Food and Natural Products: Neuroprotection and Safety izr.prof. dr.je o tem povedala: »Več novejših študij je pokazalo, da bi se za zmanjšano pojavljanje teh bolezni ali vsaj zapoznelo izražanje njihovih simptomov lahko borili z uživanjem živil, bogatih s polifenolnimi spojinami. Poleg identifikacije posameznih polifenolnih spojin v posameznem živilu so pomembne študije, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem biološke dostopnosti teh molekul v sistemih simulirane prebave in v celičnih modelih krvno-možganske membrane. Rezultati kažejo, da so polifenolne spojine in njihovi razgradni produkti sposobni zaščititi nevrone pred poškodbami, ki jih povzroči oksidativni stres, in s tem preprečiti oziroma upočasniti nastajanje nevrodegenerativnih poškodb možganov.Učinkovite so tudi pri preprečevanju fibrilacije nekaterih proteinov, prisotnih v poškodovanih možganih pacientov s parkinsonovo boleznijo.« Zaradi opisanih pozitivnih učinkov znanstveniki priporočajo uživanje polifenolnih spojin iz naravnih virov vse življenje, torej že precej preden se pojavijo prvi znaki omenjenih kroničnih bolezni. Precej polifenolov je v sadju in zelenjavi, tudi v zelenem in črnem čaju pa rdečem vinu, čokoladi, ekstra deviškem oljčnem olju.