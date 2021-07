Poležavanje s ščepcem športa

Priložnosti obilo na vsakem koraku

Vsakdo lahko najde dejavnost zase. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Pred soncem se moramo v vsakem primeru zaščititi.

Covidni prebolevniki, kronični bolniki in začetniki naj bodo dodatno previdni.

Kako si napolnimo baterije, je odvisno od posameznika do posameznika, pred dopustom si vzamemo čas za načrtovanje, da bomo kar najbolje izkoristili proste dni. Nekdo prisega na poležavanje, nekdo na aktivne počitnice, spet tretji pa izbirajo kompromis in med poležavanje na plaži ter lenobno plavanje vrinejo morda jutranji tek ali kolesarjenje.»Vrsta oddiha je odvisna od siceršnjega življenjskega sloga, ko nismo na dopustu, oziroma vsakodnevnih navad in poklica, ki ga opravljamo,« menijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.»Tisti, ki imajo redne gibalne navade, bodo tudi na dopustu najverjetneje nadaljevali oziroma si privoščili t. i. aktivne počitnice. Za telesno nedejavno populacijo in tisto, ki opravlja sedeči poklic, pa je lahko dopust idealna priložnost za začetek aktivnega življenjskega sloga, vendar se je rekreacije treba lotiti počasi, postopno in izbrati tiste dejavnosti, ki so primerne in varne za njihovo trenutno telesno pripravljenost, starost in zdravstveno stanje.« Nikakor ne smemo pozabiti, da je dopust tudi priložnost, da si ljudje vzamejo tudi nekaj časa za počitek in regeneracijo, zato slaba vest ob prebiranju knjige ali dolgem spancu odpade. A z vidika krepitve zdravja je bolj zaželeno, da v vse to vključijo tudi drobne vložke vsakodnevnega gibanja, tudi zato, ker med počitnicami radi zaužijemo tudi kakšno kalorijo več, se strinjajo na NIJZ in opozarjajo na pasti, ki prežijo na nas predvsem v poletnem obdobju: »Izbirajmo tiste aktivnosti, ki nas veselijo in smo jih hkrati sposobni varno izvajati.V poletnih mesecih je najbolj pomembno, da se športnih dejavnosti lotevamo v zgodnjih jutranjih ali večernih urah, ko so temperature zraka nižje in ko ni pretirane vlažnosti ali suhosti v ozračju. Čez dan pa se zaščitimo pred soncem s sončnimi kremami, pokrivali ipd. in se umaknemo v senco – ne glede na to, ali smo telesno dejavni ali ne.«Dolgi dnevi ponujajo veliko možnosti rekreacije, pestre dejavnosti z igrišči in športnimi objekti ponujajo tudi številna turistična središča, najboljši poligon pa je seveda narava. Ne glede na to, ali se na oddih odpravimo v hribe ali na morje, priložnosti za gibanje je veliko, od hoje, kolesarjenja, lahkotnega teka, plavanja in drugih vodnih aktivnosti do iger z žogo; izvirnejši in drznejši se bodo preizkusili v veslanju, supanju, smučanju na vodi, morda se bodo podali na rafting ali si sposodili pedalin.Prav prijetna je lahko tudi vodna aerobika, v večernih urah se ne upirajte plesu! Sploh družine naj v prtljago ne pozabijo vključiti žoge, ki je nepogrešljiv rekvizit, tako tudi maska in plavutke, pohodne palice in kolebnica prav tako ne bodo odveč, vsakdo naj poskrbi tudi za svoje superge in športno opremo.Ker je zdravje na prvem mestu, naj bodo pri naprezanju previdni predvsem kronični bolniki in prebolevniki po covidu-19 in začetniki aktivnega življenjskega sloga, še sklenejo pri NIJZ.