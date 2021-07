Poletno razstrupljanje organizma

Limona bo stimulirala prebavni sistem.

Z limonado se bomo odžejali in poskrbeli za zdravje. FOTO: Natalia Samorodskaia/Getty Images

Privoščimo si pisane solate. FOTO: Максим Крысанов/Getty Images

Poletje je idealen čas za detoks, razstrupljanje organizma, ta se čisti sam, so že večkrat povedali zdravniki, a nikakor ne škodi, če jetrom pomagamo, in sicer tako, da se izogibamo zdravju škodljivim živilom in pijači ter segamo po zdravi, lahki hrani, ki je je v tem letnem času v izobilju.Jemo denimo lubenico, ki vsebuje velike količine L-citrulina, aminokisline, ki se v jetrih spremeni v aminokislino l-arginin, ta odpravlja amonijak in druge strupe iz telesa. Lubenica je tudi dober vir kalija, ki podpira delovanje ledvic, ker vsebuje veliko vode, je idealna za čiščenje organizma, obenem pa lahko z njeno pomočjo izgubimo kak odvečni kilogram.Uživamo tudi limone, pripravimo si limonado, seveda brez sladkorja, tako bomo stimulirali prebavni sistem ter preprečevali zaprtje, obenem pa preprečevali morebitno dehidracijo. Jetra imajo rada limono, saj jih stimulira ter pomaga odstranjevati škodljive snovi iz telesa. Koprivni čaj ni od muh, ne le da spodbuja čiščenje, deluje tudi protivnetno, pozitivno vpliva na trebušno slinavko ter pomaga nižati sladkor v krvi, stimulira delovanje črevesja in krepi imunski sistem.Pet obrokov sadja in zelenjave na dan naj bi pojedli, ker je zdaj čas zelenjave, to ne bo težko. Jejte tudi presno, v solati, naj bo čim bolj pisana, da boste pokrili čim večji spekter vitaminov in mineralov. Mlada špinača in blitva, zelje, korenje, čebula naj bodo skupaj v skledi, pokapljajte jih s kakovostnim oljčnim oljem in limono ali prelijte z jogurtom. Ne pozabite na rdečo peso, ki je bogata z vitamini, vsebuje kalcij in železo; svežo zmešajte v blenderju s korenjem, jabolkom in pomarančo.Meso je težko, zlasti rdeče, zamenjamo ga z ribami ali stročnicami; na krožniku naj bodo fižol, leča, bob, ki jih kombiniramo z žiti, ajdovo ali proseno kašo ter rižem.Ne smemo pozabiti na gibanje: tudi z znojenjem izločamo strupe iz telesa. Namesto da sedimo pred tevejem, se odpravimo na sprehod, kolesarjenje, tudi v telovadnico, če nam je tako všeč, ali pa vadimo doma. Če smo v bližini vode, plavamo, večkrat na dan. Naj vročina ne bo izgovor: v naravo se lahko odpravimo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj; če imamo družbo, igramo badminton, s še večjo lahko odigramo košarkarsko tekmo. V olimpijskem duhu pač!