Poletni čas pred zasloni

Čezmerna uporaba digitalnih tehnologij in spleta lahko vodi v zasvojenost.

Konec šolskega leta pomeni, da bodo imeli otroci in mladostniki poslej več prostega časa, to pa pomeni tudi, da bodo več časa prebili pred različnimi zasloni. Otroci in mladi vedno več časa preživijo v virtualnem svetu; del tega jim narekujejo šolske, študijske, delovne obveznosti, kot smo spoznali med karanteno, a vendarle večji del v t. i. virtualni resničnosti preživijo zaradi dolgčasa, splet jim namreč omogoča hitro in enostavno priložnost druženja in zabave, to pa lahko vodi v čezmerno uporabo digitalnih tehnologij in spleta. Ta lahko vodi celo vzasvojenost, ki se razvije pri 3–7 odstotkih oseb, ki splet intenzivno uporabljajo.Kaže se predvsem kot močan čustveni odziv v primeru odvzema naprave ali onemogočenega dostopa do spleta.Mednarodna raziskava (HBSC, 2018), v katero so bili vključeni tudi slovenski osnovnošolci, kaže, da skoraj 20 odstotkov najstnikov o skrivnostih in občutkih lažje govori prek spleta, slabih 14 odstotkov jih je že doživelo spletno trpinčenje. Slaba petina jih vsak dan igra računalniške igre, skoraj polovica za igre porabi od dve do tri ure. Med dekleti je bolj problematična uporaba družabnih omrežij, med fanti pa igranje računalniških iger.V želji, da bi staršem, ki ob digitalnih tehnologijah niso odraščali ter jih dojemajo drugače kot njihovi otroci, olajšali razumevanje in jim pomagali pri spodbujanju mladih k aktivnemu preživljanju prostega časa zunaj, so v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije v sodelovanju z, mag. psihologije iz centra Logout, pripravili nekaj nasvetov. Vsekakor je treba omeniti pravila, ki se jih moramo držati, ne le otroci in mladostniki, ampak tudi starši. Otroke in mladostnike spodbujajmo k držanju dogovorov in upoštevanju pravil, tudi če jim kdaj spodleti. Nikoli ni prepozno za postavitev pravil, pomembno pa je, da so čim bolj jasna. Še najbolje je, da veljajo za vso družino, denimo čas kosila in večerje je čas brez elektronskih naprav, in to ne velja le za otroke, ampak tudi starše.Starši moramo biti zgled: spremljati moramo ne le otrokovo, ampak tudi svojo uporabo digitalnih naprav, saj nas otroci ves čas gledajo in se od nas učijo. Bolje je, da namesto za računalniki več časa preživimo skupaj, če je le mogoče, aktivno, v naravi! Nagrajevanje in kaznovanje otrok in mladostnikov naj ne bo povezano z uporabo digitalnih naprav – tako se namreč slednjim daje prevelik pomen. In ne nazadnje: dojenčkom in malčkom elektronske naprave ne koristijo. Umirjanje z njimi lahko nanje kratkoročno deluje pozitivno, a na dolgi rok jim škoduje.