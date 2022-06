Poletje in visoke temperature. Kako se izogniti dehidraciji?

Pijte dovolj tekočine

Verjetno ste že slišali za izsušitev ali dehidracijo, stanje, ko v telesu primanjkuje vode. Gre za nevarno stanje, ki lahko povzroči številne nevšečnosti, kot so utrujenost, glavobol, nižanje krvnega tlaka, hitrejše bitje srca, krči, slabost, omedlevica, motnje vida, v izjemnih primerih pa lahko celo ogroža življenje. Dehidracijo lahko preprečimo z zadostnim pitjem tekočin. Izogibajte se sladkim pijačam in alkoholu. Najprimernejša pijača je vsekakor voda, ki jo moramo piti večkrat po malem in po požirkih, da nikoli ne občutimo žeje, ki je že znak dehidracije. V poletni vročini naj bi vsak posameznik dnevno spil vsaj 30 ml vode na kilogram telesne teže.

Izogibajte se soncu

Pretirana izpostavljenost soncu lahko privede do nevarnega akutnega stanja, imenovanega sončarica, ko telo ni več zmožno uravnavati svoje temperature. Preprečimo jo lahko tako, da se izogibamo močnemu soncu in vročini, se zadržujemo v senci, si priskrbimo pokrivalo, telo pa zaščitimo s kremo z visokim zaščitnim faktorjem. Če je mogoče, se izogibajte soncu med 11. in 16. uro, saj je takrat najmočnejše. Na temperaturo moramo paziti tudi pri vožnji z avtomobilom, kar pomeni, da vklopimo klimo, in če je nimamo, skrbimo za redne postanke v senci, kjer se nekoliko ohladimo. Prav tako v avtomobilu nikoli ne puščajte otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se temperature v njem poleti dvigajo izjemno visoko in takšna vročina je lahko zanje smrtno nevarna.

Jejte lahko hrano

V vročih poletnih dneh je najbolj primerna lahka in sočna hrana, ki jo vedno najdete v Lidlovem katalogu Slovenija. To je perutnina, morska hrana ter sveže sadje in zelenjava. Izogibajte se mastni, močni, zelo začinjeni, slani in kisli hrani, saj segreva naše telo. Najbolje je izbrati sveže sadje in zelenjavo, saj vsebujeta veliko vode, hkrati pa nas dodatno osvežita.

Telesno dejavnost izvajajte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer

Ker so poleti čez dan temperature resnično visoke, se vadbe na prostem lotite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je temperatura zraka najnižja. V zaprtem prostoru lahko telovadite kadar koli v dnevu, vendar poskrbite, da bo takšen prostor ustrezno klimatiziran, saj lahko v nasprotnem primeru nastopi hitrejša fizična utrujenost. Pri vadbi nikakor ne pozabite na pitje vode, da se izognete dehidraciji.

Sončni žarki imajo za nas mnogo pozitivnih učinkov, a če so premočni, lahko na našem telesu pustijo nepopravljivo škodo, zato opozorila jemljite resno. Pijte dovolj vode in se izogibajte neposrednemu soncu, saj boste s tem poskrbeli, da bo vaše poletje nadvse čudovito in takšno, da se ga boste še dolgo radi spominjali. Pa lepe počitnice!

Naročnik oglasne vsebine je Hyperia s.r.o.