Poleti so te težave pogostejše

Velja za eno najpogostejših nenalezljivih bolezni, ki prizadene okoli 80 odstotkov odraslih.

Poletje z visokimi temperaturami prinese poslabšanje večine srčno-žilnih bolezni in kronična venska bolezen ni nobena izjema. Prav poletje je obdobje, ko mnogi ljudje tožijo zaradi težav, ki so povezane z venskim sistemom spodnjih udov. Namreč kronična venska bolezen prizadene prav venski sistem spodnjih okončin.Povezana je s slabšo prekrvitvijo v spodnjem delu nog, ki jo povzročajo strukturne spremembe v venskih zaklopkah in venski steni. Medicina jo opredeli kot sklop simptomov in znakov, ki nastanejo zaradi zvišanega tlaka v povrhnjih in/ali globokih venah spodnjih udov. Simptomi kronične venske bolezni so lahko težke, utrujene in nemirne noge, topa bolečina, srbenje in nočni krči. Njeni znaki so lahko mrežaste vene ali krčne žile (varice), otekline, kožne spremembe in venska razjeda.Na nastanek vplivajo različni dejavniki, med njimi najbolj dednost, spol, starost in debelost. Drugi dejavniki tveganja so še nosečnost, vročina, kajenje in dolgotrajno stanje ali sedenje ter premalo gibanja. Razširjenost kronične venske bolezni je pogosto podcenjena, njeni simptomi pa spregledani. Slabše prepoznavanje in neustrezno zdravljenje zmanjšujeta kakovost življenja bolnikov in lahko vodita celo do invalidnosti.Sicer pa se bolezen razvija postopoma. Kot pravijo zdravniki, se najprej pojavijo drobne, kot pajkova mreža razpredene, razširjene kožne vene, ki so včasih rdečkasto, včasih pa modrikasto obarvane. Te nosijo ime pajkaste ali metličaste vene. Stroka ocenjuje, da jih ima okoli 90 odstotkov žensk. Nekoliko večje in tudi redkejše so tako imenovane mrežaste vene. Tudi te so tik pod površino kože in so videti kot modra razpredena ribiška mreža.Prave krčne žile, ki se zvijugane vene, ki se bočijo nad kožo, se pojavljajo pri približno eni tretjini žensk in pri četrtini moških. So edina resna težava, saj v njih lahko nastanejo krvni strdki, kar povzroči tudi vnetje. Govorimo lahko tudi o trombozi in vnetju – tromboflebitisu.Pri 60 odstotkih bolnikov je bolezen na zgodnji stopnji. Pogosto ne vedo, čemu pripisati težave, zato se začnejo pozno zdraviti. Na zdravnika se velikokrat obrnejo, ko že napreduje.Pomen zgodnjega prepoznavanja in ustreznega zdravljenja te napredujoče bolezni izpostavlja tudi, dr. med., zdravnik družinske medicine in eden od raziskovalcev v raziskavi Flebaven: »Huda bolečina in občutek težkih nog počasi povečata čustveno nelagodje ter zmanjšata telesno sposobnost in mobilnost ljudi s kronično vensko boleznijo. Kakovost njihovega življenja pa je mogoče občutno izboljšati s pravočasno diagnozo in zgodnjim začetkom zdravljenja simptomov in znakov bolezni.«Zdravljenje kronične venske bolezni je odvisno od njene stopnje, vsekakor pa je jemanje venoaktivnih zdravil koristno ne glede na stopnjo bolezni. Takšno zdravilo naravnega izvora, ki vsebuje mikronizirani diosmin, izdeluje tudi novomeška Krka. To zdravilo s celovitim delovanjem poveča venski tonus, spodbudi mikroobtok v venah, olajša bolečino v nogah ter zmanjša občutek težkih nog in njihovo otekanje.Učinkovitost Krkinega zdravila so potrdili tudi v klinični raziskavi. Pozitivne izkušnje z njim je povzel Miha Lukač: »Med raziskavo so se ves čas kazali ugodni vplivi zdravila flebaven – tako v smislu lajšanja simptomov, kot sta bolečina in občutek težkih nog, kot tudi znakov kronične venske bolezni.« V raziskavi je bilo dokazano, da se je kakovost življenja ljudi s kronično vensko boleznijo bistveno izboljšala. Največji pozitivni vpliv se je pokazal v zmanjšanju jakosti bolečine.»Eden izmed ključnih dejavnikov uspešnega zdravljenja kronične venske bolezni je vsekakor dobro sodelovanje uporabnika,« še poudarja Miha Lukač. »Ker se flebaven v obliki tablet po 1000 mg lahko jemlje samo enkrat na dan, je to sodelovanje še toliko boljše.«