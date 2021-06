Poleti ne spimo goli

Pol ure pred odhodom v posteljo se oprhamo.

Zaradi poletne vročine je včasih težko zaspati, premetavamo se po postelji in iščemo položaj, v katerem nam bi bilo najbolj udobno. In hladno. Odpremo okno, naredimo prepih, celo slečemo se. A slednje, se zdi, ni pametno.Strokovnjaki za spanje namreč tega ne priporočajo, pa naj bo še tako mamljivo in se nam zdi, da se bomo ohladili. Če spimo goli, se znoj nabira na telesu in tam ostane. Strokovnjaki raje svetujejo tenko lahko pižamo, ki bo vpila znoj, kar bo telo ohladilo. Pomembna je tudi posteljnina: odeje res ne potrebujemo, priporočljiva pa je bombažna rjuha, ki bo, podobno kot tanka pižama, vpila znoj. Priporočljivo se je tudi oprhati, kake pol ure pred spanjem, voda naj ne bo mrzla, bolje bo, če bo topla, mlačna.Da bi nam bilo ponoči v spalnici čim bolj prijetno, preprečimo soncu, da bi sijalo vanjo, torej spustimo rolete ali zagrnemo zavese, okno pa odpremo zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Če je v stanovanju topleje kot zunaj, preden ležemo v posteljo, odpremo vsa okna in naredimo prepih, tako se bodo temperature malce spustile in bo laže zaspati.