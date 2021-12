Polenta za zdravo srce in vitko postavo

Koruzni zdrob ima pozitivne učinke na zdravje, pa tudi iz njega pripravljena polenta. Ker ne vsebuje glutena, je primerna za preobčutljive za to beljakovino, ker pa je bogata še z zdravimi maščobami, fosforjem, magnezijem, cinkom, kalijem, bakrom, selenom, karotenoidi, vlakninami in manganom, zagotavlja dobro delovanje prebavil, zaradi vlaken uravnava holesterol v krvi in pozitivno vpliva tudi na telesno maso, saj ima malo energijsko vrednost. Zaradi antioksidantov zavira telesna vnetja in s tem zagotavlja dobro zdravje na sploh.

Kako skuhati polento?

V primerni posodi zavrite vodo in jo solite po okusu. V vrelo vodo počasi stresajte koruzni zdrob in stalno mešajte, da ne bi nastale grudice.

Mešajte do primerne gostote in tako dolgo, da postanejo zrna zdroba mehka.

Polenta je primerna za vse obroke in je z vidika zdravja eno najpogosteje spregledanih živil.