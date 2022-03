Pokvarjeni do obisti, želijo vam le slabo: tako boste prepoznali zlobne ljudi

Vse življenje srečujemo različne ljudi: nekateri so pozitivni, empatični in čudoviti, nekateri pa negativni, energijski vampirji in manipulatorji, ki se jim je treba izogibati. Vendar pa je pogosto nemogoče takoj prepoznati te ljudi in zlahka dobimo lažen vtis o njihovi dobroti, dokler maske ne padejo in nas neprijetno presenetijo. Eden od razlogov, zakaj jih ne prepoznamo, je, da ne moremo verjeti, da takšni ljudje sploh obstajajo. Ne moremo si predstavljati, da je nekdo pri polni zavesti sposoben zavajati, izdajati, prizadeti, širiti laži, si izmišljevati govorice, da bi nam uničil ugled, piše sensa.mondo.rs.

Na žalost zlobni ljudje obstajajo. Naslednjih pet znakov označuje osebe s 'temnim srcem', ki bi se jim morali izogniti, saj lahko ogrozijo vašo energijo, čustveno stanje, odnose, napredek in zdravje.

Povzročajo zmedo, nemire in konflikte

Izkrivljajo dejstva, zavajajo, lažejo, izogibajo se prevzemanju odgovornosti. Zanikajo resničnost, izmišljujejo si zgodbe, informacije hranijo zase.

Zavajajo s svojimi sladkimi besedami

Če pozorno pogledate sadove njihovega življenja ali poskusite natančneje razumeti, kaj stoji za njihovimi besedami, boste videli, da se takšni ljudje nikoli ne spreminjajo ter ne vlagajo v lastno rast in razvoj. Njihovo življenje je iluzija, nezadovoljstvo drugih ljudi pa duševna hrana.

Vedno poskušajo nadzorovati druge

Zavračajo povratne informacije in konstruktivno kritiko; sami ustvarjajo življenjska pravila, ne glede na moralna merila.

Pogosto igrajo na karto sočutja, na koncu pa vas prizadenejo

Prosijo za sočutje, a sami tega ne pokažejo. Od drugih ljudi zahtevajo toplino, odpuščanje in bližino, do drugih pa nimajo empatije. Sprva jih sprejmete kot dobre ljudi, ki najverjetneje potrebujejo pomoč ali podporo, kasneje pa bodo začeli delati napake. Težava je v tem, da ne prevzemajo odgovornosti za svoja dejanja, ampak jo prelagajo na vas.

Nimajo vesti, zato ne vedo, kaj je kesanje

Nimajo želje spremeniti ničesar v svojem značaju, v njem pravzaprav celo uživajo – in vse to pod masko. Najpogosteje gre za globoko ranjene ljudi, večinoma s težavami v otroštvu. Mnogi od njih imajo narcistično osebnostno motnjo – počutijo se bolje in superiorno, če so v odnosu nad drugimi.

Če imate v svojem okolju takšno osebo, ji svetujte, da se obrne po pomoč k strokovnjaku – psihologu ali psihoterapevtu. V primeru, da takšna oseba vaše pomoči ne želi sprejeti in vam ne dovoli pomagati, se distancirajte in zaščitite.