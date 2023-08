Pojavil se je novi sev koronavirusa, če ste bili tukaj na počitnicah, previdno: to so simptomi

Čeprav smo mi na koronavirus že malce pozabili, on na nas nikakor ni. Iz Velike Britanije, Amerike, pa tudi iz priljubljene poletne destinacije Slovencev, Grčije, prihajajo novice o novem sevu, ki se imenuje eris. Število obolelih in hospitaliziranih se iz dneva v dan povečuje.

Simptomi erisa so:

kihanje

glavobol

težave z vohom

izcedek ali zamašen nos

utrujenost

vneto grlo

kašelj

Ali bi morali in koliko bi morali biti zaskrbljeni?

Uradno ime podvrste erisa je EG.5. Svetovna zdravstvena organizacija trenutno obravnava eris kot nekaj, kar je treba skrbno spremljati, vendar pravijo, da ni razloga za večje skrbi. Ljudje najpogosteje tožijo zaradi močnega izcedka iz nosu, povišane telesne temperature in večdnevne utrujenosti, kašlja, glavobola. Torej je bolj ali manj vse tako kot pri prejšnjih različicah, poudarjajo epidemiologi. Opozarjajo pa, da je lahko ta različica virusa zelo nevarna za starejše skupine prebivalstva, pa tudi za kronične bolnike.

Eris ima zaradi svoje sestave tudi prednost pri širjenju in imunosti, kar pomeni, da se lahko izogne ​​naravni imunosti ali imunosti na podlagi cepiva. »Zaradi svoje prednosti pri širjenju in obhodu imunosti lahko EG.5. povzroči porast okuženih in postane dominanten v nekaterih državah ali celo globalno,« svarijo strokovnjaki.