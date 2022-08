Pojavil se je novi nevarni virus z nenavadnim imenom: napada otroke, zdravila ni

Medtem ko se svet še vedno bori s pandemijo koronavirusa, pa tudi z opičjimi kozami, se je v Indiji pojavila bolezen z grozljivimi simptomi, poimenovali pa so jo paradižnikova gripa. Zakaj? Na koži se namreč najprej pojavijo rdeče izbokline, ki lahko zrastejo do velikosti paradižnika, poroča znanstvena revija Lancet, v kateri še navajajo, da je ta redka virusna okužba endemična in ne velja za smrtno nevarno. Otroci so najbolj izpostavljeni t. i. paradižnikovi gripi ali paradižnikovi mrzlici, ker se virus prenaša s tesnim stikom, ki je za to starostno skupino najbolj običajen. Indijske oblasti so to bolezen sicer identificirale že maja, zdaj pa pravijo, da so boleče rdeče mehurčke opazili pri skoraj sto otrocih, starih do sedem let.

Za paradižnikovo gripo trenutno ni zdravila, je zelo nalezljiva in spominja na bolezen rok, nog in ust. Edina možnost zdravljenja sta veliko tekočine in počitek. Otroci, pri katerih je bila ugotovljena bolezen, so v izolaciji. »Če žarišča ne obdržimo pod nadzorom, tvegamo širjenje virusa tudi med odraslimi, kar bi lahko imelo resne posledice,« še navaja Lancet.

Simptomi paradižnikove gripe so: