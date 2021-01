Poiščite notranji mir

Za začetek v popolni tišini sedite dve minuti. FOTO: Fizkes/Getty Images

Ste utrujeni, pozabljivi, razdražljivi? Verjetno ste pod stresom, k čemur še pripomore epidemija, v kateri smo. Včasih je dovolj že sprememba načina življenja, kar pa je zaradi omenjene epidemije težko storiti. A bo šlo, tudi z majhnimi koraki, mnogi zdravniki svetujejo meditacijo, ki bo zlasti prav prišla vsem, ki trpijo zaradi napadov panike.Vsak začetek je težak, tudi meditirati vsak dan. Ko se bo nabralo kup obveznosti, bo meditacija zagotovo med prvimi, ki bo odpadla. Da se to ne bi zgodilo, to počnite vsak dan ob isti uri, naj bo takoj, ko vstanete, ali tik preden greste spat, po prijetni kopeli ali prhanju.Kako meditirati? Kot pri gibanju začnite postopoma. Za začetek dve minuti sedite v popolni tišini. Se sliši lahko? Marsikdo težko popolnoma izprazni um, prežene misli in se osredotoči nase, na dihanje. Ko boste zlahka opravili z dvema minutama, čas postopoma podaljšujte. Vrnimo se k dihanju: štejte vdihe. Bolj ko se boste osredotočali na dihanje, bolj umirjeni boste; dihajte globoko, počasi, štejte do deset in potem ponovite ter nadaljujte, dokler ne boste občutili miru, zadovoljstva. Ne meditirajte v tesnih kavbojkah na parketu sredi dnevne sobe. Naj vam bo udobno, nosite oblačila, ki vas ne bodo vezala, sedite (ali ležite) tam, kjer vas nič ne bo oviralo, na postelji, kavču, stolu, podlogi za telovadbo.Pomembno je, da vam misli ne begajo, od začetka se vam bo to sicer verjetno pogosto dogajalo. Morda boste začeli razmišljati o vsem, kar še morate postoriti, o nečem velikem, pomembnem, kar je pred vami, a to je povsem normalno. Zgodi se, da boste pomislili na nekaj negativnega, ali pa se boste razjezili, ker ne morete umiriti misli, zaradi česar ne morete meditirati. Če vas bo zaneslo v negativnost, se preprosto nasmehnite, vrnite se v zdaj, pozornost pa usmerite v dihanje in štetje; morda vam bo lažje, če zaprete oči.Nekateri meditacijo radi začnejo s pozitivno mislijo, mantro, na primer: hvaležen sem za ta dan, hvaležen sem za svojo družino in podobno. Pozitivni občutki namreč lahko pomagajo preiti v ustrezno mentalno stanje, umirjenost, ki traja. Ne pozabite: meditacija je pomembna za zdravje v celoti, njegov pomembni del je mentalno zdravje.