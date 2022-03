Pogosteje doletijo moške, nase opozorijo z intenzivno bolečino

Intenzivna bolečina, slabost, bruhanje in krvav urin so nedvomno znak za preplah, ki opozarja na ledvične kamne. Ti pa se lahko pojavijo tudi brez opozorila in potekajo asimptomatsko, nam je pojasnil Marjan Kuzmanovski, dr. med., spec. urologije, iz Diagnostičnega centra Bled.

Kemijska sestavina ledvičnih kamnov je raznovrstna. FOTO: Omyos/Getty Images

»Večina ljudi pozna osnovno funkcijo ledvic, tj. formiranje seča ter odstranitev odpadnih materialov, ki se zaužijejo ali so končni produkt presnove. Ledvice sodelujejo tudi pri regulaciji krvnega tlaka, ravnovesja med vnosom in izločanjem tekočin in elektrolitov, ki omogoča stabilno notranje stanje organizma (homeostaza) za optimalno delovanje celic. Vsak negativni vpliv na homeostazo, tj. na primer nezadosten vnos tekočin, družinska predispozicija, hormonsko neravnovesje, vnetje sečil, presnovne bolezni, spremenjena anatomija ledvic, pa lahko povzroča ustvarjanje drobnih kristalčkov v ledvicah, ki so znani kot ledvični kamni,« pove sogovornik in pristavi, da pogosteje doletijo moške: »V Diagnostičnem centru Bled smo v letu 2021 izvedli randomizirano študijo, v kateri je sodelovalo 230 pacientov. Rezultati študije kažejo, da ledvični kamni pogosteje prizadenejo moške kot ženske (2:1) in najpogosteje populacijo od 50 do 60 let starosti. Vsekakor pa so dodatni faktorji tveganja za nastanek ledvičnih kamnov tudi debelost, nepravilna prehrana in slaba fizična aktivnost.«

Močna bolečina

Kemijska sestavina kamnov je raznovrstna, pojasnjuje urolog: »Najpogostejši pa so kalcij-oksalatni kamni, sledijo jim uratni (kamni sečne kisline), kalcij fosfatni, cistinski ali kamni kompleksnih kemijskih sestavin oziroma magnezij amonijev fosfatni kamni. Oblika kamna je odvisna od kemijske sestavine in njegove lokacije v ledvicah. Običajno povzročajo intenzivno bolečino, imenovano ledvična kolika, posledično pa se ob bolečinah pojavljata še slabost in bruhanje. Krvav urin je pomemben znak, ki sledi bolečinam, in je prvi alarm za pomislek na ledvične kamne.

Ledvični kamni se radi ponavljajo.

Občasno pa so ledvični kamni tudi asimptomatski.« Zgodnja postavitev diagnoze je zelo pomembna, poudarja sogovornik: »Pacienta najprej natančno pregledamo in opravimo osnovne laboratorijske preiskave, nato pa nadaljujemo kompletno diagnostiko, kar pomeni, da se izvedejo še dodatne slikovne preiskave – rentgensko slikanje in ultrazvočni pregled urotrakta. Zelo sta pomembna zgodnja diagnostika in nato ustrezno zdravljenje, zato pacientom priporočamo redne letne preventivne ultrazvočne preglede urotrakta (trebuha).«

Spoznaj svoje ledvice Ob svetovnem dnevu ledvic je Slovensko nefrološko društvo ocenilo, da ima približno deset odstotkov odraslih kronično ledvično bolezen, 90 odstotkov bolnikov pa niti ne ve, da imajo težave z ledvicami. Pri kronični ledvični bolezni gre za postopno poslabševanje ledvičnega delovanja in običajno imajo bolniki vrsto let zelo malo vidnih težav. Tako se v večini primerov zgodi, da je bolezen diagnosticirana pozno, tudi prepozno. Poglavitni vzrok za pojav bolezni je nezdrav življenjski slog, zato priporočajo redno telesno aktivnost, izogibanje slani hrani in živilom z veliko sladkorja, redno merjenje krvnega tlaka ter obdobno merjenje krvnega sladkorja. Odraslim s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom, srčno-žilnimi boleznimi in debelostjo ter osebam, ki imajo bližnjega sorodnika z ledvično boleznijo, svetujejo tudi opravljanje laboratorijskih preiskav. Do leta 2040 naj bi okvara ledvic postala peti najpogostejši vzrok smrti, so sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije pa sta ob svetovnem dnevu poudarila, da so bolezni ledvic pomemben dejavnik tveganja za nastanek in poslabšanje bolezni srca in ožilja, kot je npr. srčno popuščanje. Po drugi strani tudi pri napredovanju srčnega popuščanja pogosto ugotavljajo poslabšanje ledvične bolezni.

Kot že rečeno, življenjski slog pomembno vpliva na nastanek ledvičnih kamnov, zato sogovornik svetuje izogibanje dejavnikom tveganja, primerno prehrano in zadostno pitje tekočin, najmanj od litra in pol do dveh na dan, in sklene: »Ledvični kamni so zelo ponavljajoč se pojav. Evropsko urološko združenje poroča, da se zlasti pri tistih iz rizične skupine ponovijo pri več kot 10 odstotkih bolnikov.«