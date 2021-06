Poglejte, kako lahko poskrbite za urejeno prebavo in zdravo telo

Pomembno je, da pri prehranjevanju ostanemo zmerni. FOTO: Siphotography/Getty Images

Če je neurejena, imamo lahko številne nevšečnosti.

Zlata vredne vlaknine

Pomagajo živila rastlinskega izvora.

Prebava v najširšem pomenu vključuje procese, ki potekajo v prebavilih, in zajema celotno njihovo delovanje. Če je neurejena, imamo lahko številne nevšečnosti: pojavljajo se krči, napihnjen trebuh, pomanjkanje energije, plini, alergijske reakcije, glavoboli in tudi tesnoba.Od hrane, ki jo zaužijemo, je odvisno, kako bo deloval naš organizem. Prehrana je za življenje nujno potrebna, saj pomeni uživanje hranil, ki jih človek potrebuje za rast, delovanje organizma ter fizično in umsko delo. Iz hranil, ki jih uvrščamo v skupine beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob, dobivamo energijo za delo, delovanje organizma in njegovo rast. Preostale snovi, kamor štejemo predvsem prehranske vlaknine, minerale in vitamine, ki jih dobimo iz živil rastlinskega izvora, pa v našem telesu omogočajo delovanje prebavnega in presnovnega sistema ter uravnavanje nastajanja in delovanja hormonov.Kot pravijo strokovnjaki na nacionalnem portalu o hrani in prehrani, pri prebavi in tudi presnovi ne sodelujejo samo hranila, procesa sta odvisna tudi od sestave in delovanja mikroorganizmov, kot so bakterije, virusi in glive, ki naseljujejo prebavni trakt človeka. Koliko jih bo, katere vrste in kako bodo delovali ter vplivali na delovanje organizma, pa je odvisno od hrane, ki jo zaužijemo.Zato lahko težave s prebavo odpravimo sami. Pomembno je, da smo zmerni in upoštevamo priporočila o uravnoteženi prehrani, popijemo dovolj tekočine, priporočljiva sta voda in nesladkan čaj, alkohola naj bo čim manj. Znano je, da prebavo otežuje industrijsko predelana hrana, obremenimo jo tudi, če vsak dan uživamo preveč mesa in mesnih izdelkov, sladkega peciva, potic in tort, ki so bogat vir energije, maščob, še posebno za zdravje škodljivih nasičenih maščob, soli, sladkorja in aditivov.Meso lahko enkrat ali dvakrat na teden nadomestimo z ribami, ki so bogate z maščobnimi kislinami omega-3, ki so za naš organizem na splošno zdrave.Prebavi pomagajo živila rastlinskega izvora, ki vsebujejo veliko vlaknin; te namreč preprečujejo zaprtje, na dan jih zaužijemo vsaj 30 gramov. Vlaknine so v zelenjavi, sadju in škrobnih živilih, zato jejmo najrazličnejše zelenjavne juhe in zelenolistnato zelenjavo, na primer špinačo, listnati ohrovt, tudi koprive. Pri prebavnih procesih so nepogrešljive tudi začimbe, kot so meta, origano, peteršilj, kumina, ingver, janež, lovor in cimet, zato jih pri pripravi obrokov redno uporabljajmo.Za celotno zdravje je dobro tudi redno gibanje, pa tudi za zdrav spanec moramo poskrbeti in se v posteljo odpraviti prej, pomembno je tudi, da nismo vsak dan pod stresom oziroma se naučimo sproščanja.