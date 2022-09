Ljudje si spomladi in poleti vzamejo več časa za telesno aktivnost, pazijo pri prehrani in izgubijo kak pozimi pridobljen kilogram. Ko pa pride jesen, motivacija pade in telesna masa naraste. Poglejmo si 34-letno učiteljico, že od adolescence se bori z odvečnimi kilogrami. Preizkusila je že mnogo diet, po nekaterih je celo močno shujšala, vendar so se kilogrami vedno vrnili.

Zato je diete obesila na klin in prejšnje poletje poskusila z uravnoteženo prehrano in telesno aktivnostjo. Poleti med šolskimi počitnicami ji je že drugo leto uspelo izgubiti nekaj kilogramov, telesno je aktivna vsaj vsak drugi dan po dve uri. Hodila je v hribe in kolesarila.

Med letom pa zaradi pomanjkanja časa, saj popoldne uči še v glasbeni šoli, zapade v začaran krog slabih prehranjevalnih navad in telesne neaktivnosti. Zdaj je trdno odločena, da bo pozimi ohranila stabilno telesno maso, morda še izgubila kak kilogram. Razmišlja celo o nakupu sobnega ali eliptičnega kolesa, da bi lahko vadila tudi pozimi.