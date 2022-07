Tako lahko podaljšajmo vitalnost

Z leti se naše telo spreminja, in da bi mu kar najbolj ustregli, mu ponudimo hrano, ki jo najbolj potrebuje. To še posebno velja po srečanju z abrahamom, ko lahko že s prehrambnimi navadami odložimo nekatera bolezenska stanja in podaljšamo vitalnost, omogočimo dobro počutje in si zagotovimo dovolj energije.

Kalcij vsebuje tudi temna listnata zelenjava. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Poskrbimo za zadosten vnos kalcija, da zmanjšamo tveganje za razvoj osteoporoze. Ste vedeli, da je kar vsaka tretja ženska po 50. letu v nevarnosti, da si bo zaradi nje zlomila kost? Z leti je naše telo sposobno absorbirati manj kalcija, povrhu se začne marsikdo izogibati najpogostejšemu viru tega minerala, mleku in mlečnim izdelkom, češ da mu ne denejo dobro. Zagotovimo si dovolj temne listnate zelenjave, naredimo si smuti iz denimo kodrolistnatega ohrovta in sveže stisnjenega pomarančnega soka.

Za normalno delovanje telesa oz. optimalno mišično maso moramo zaužiti dovolj beljakovin – pa jih? Priporočeno je, da jih dobimo slab gram na kilogram telesne teže, v enem jajcu je denimo 12 g. Zaradi sedečega življenjskega sloga, manj gibanja in po navadi premalo beljakovin nam grozi sarkopenija, sindrom izgubljanja mišične mase, zato je poleg rednega gibanja nujno poskrbeti, da imamo na jedilniku živila, bogata s proteini. Kdor ne je mesa, mora biti še toliko bolj pozoren, da uživa dovolj kvinoje, jajc, mlečnih izdelkov, oreškov, semen, fižola.

Ker je absorpcija hranil z leti vse slabša, si dajmo pregledati ravni najpomembnejših vitaminov in mineralov.

Eden od vitaminov, ki je pogosto spregledan, a je ključen za ohranjanje zdravih rdečih krvničk in delovanje možganov, je B12, ki ga najdemo v jajcih, mleku, pustem mesu, ribah. Ker je absorpcija hranil, kot rečeno, z leti vse slabša, je priporočeno, da si damo pregledati ravni najpomembnejših vitaminov in mineralov, da vemo, pri čem smo, sicer pa se potrudimo, da ga zaužijemo dovolj.