Počakamo, da mine

Virusna bolezen dihal se hitro prenaša med ljudmi. FOTO: Vadimguzhva/Getty Images

Nujen je počitek

Navadno se začne iznenada, s prehladom, vročino, bolečimi mišicami in kihanjem.

Bolje preprečiti kot zdraviti

Skrbimo za redno telesno dejavnost, zdravo prehrano, redno zračimo prostor ter upoštevamo higienske ukrepe.

Gripa je nalezljiva virusna bolezen dihal, ki se hitro prenaša med ljudmi s kapljicami med govorjenjem, kašljanjem, kihanjem ter prek rok. Pojavlja se predvsem v zimskih mesecih in ogroža vse prebivalstvo, še posebno starejše, bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi boleznimi ter majhne otroke.Gripa pri mladih zdravih osebah sicer večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje s kašljem, pridruženi so hud glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, pogosti so še bolečine v žrelu ter nahod. Pri ranljivih skupinah, denimo starejših in ljudeh s kroničnimi boleznimi, pa ima lahko tudi hude zaplete, pogosto je potrebno zdravljenje v bolnišnici, neredko se konča s smrtjo.Pri večini, ki zbolijo za gripo, zdravljenje s protivirusnimi zdravili ni smiselno, pravijo strokovnjaki z NIJZ in dodajajo, da je zelo pomembno, da si olajšamo težave in počakamo, da gripa izzveni. »Če imamo povišano telesno temperaturo nad 38 stopinj Celzija, vzemimo zdravila, ki jo znižajo. Za otroke je primeren paracetamol, odrasli pa lahko vzamejo paracetamol ali aspirin. Posebno ponoči je zamašen nos zelo moteč in povzroči, da dihamo skozi usta, kar dodatno izsuši sluznico zgornjih dihal in poslabša počutje. Svetuje se uporaba kapljic za nos, da se prehodnost poveča in olajša dihanje.«Pomembno je, da zaužijemo dovolj tekočine, saj je zaradi vročine izgubimo več kot običajno, da ne nastopi izsušitev, ki še dodatno poslabša naše počutje, pravijo na NIJZ in svetujejo počitek in izogibanje telesnim naporom, dokler traja vročina.Jemanje antibiotikov, če ni bakterijskih zapletov, je pri zdravljenju gripe brez smisla in je lahko celo škodljivo.Pri starejših, ki se zdravijo zaradi kroničnih bolezni, in ljudeh s slabšo obrambno sposobnostjo je, kot rečeno, lahko gripa težka bolezen. Če v nekaj dneh ni izboljšanja, predvsem če vztraja visoka telesna temperatura in kašelj postane gnojen, se je potek bolezni zapletel s pljučnico. V tem primeru sta pregled in nasvet zdravnika nujna. Enako velja za majhne otroke – če vročina ne pade, otrok pa je zaspan, apatičen, izsušen, je potreben pregled v ambulanti, svetujejo strokovnjaki na NIJZ.Učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje, ki je priporočljivo za vse prebivalce, zlasti tiste, pri katerih obstaja večja nevarnost za hujši potek bolezni ter zaplete, pa tudi zdrave, saj tako zavarujejo ne le sebe, ampak tudi svoje bližnje. Pri preprečevanju gripe pa je treba upoštevati tudi druge preventivne ukrepe. To pomeni, da skrbimo za redno telesno dejavnost, zdravo prehrano, se izogibamo zaprtim prostorom, v katerih je veliko ljudi, zračimo prostore ter upoštevamo higienske ukrepe.Kihamo in kašljamo v rokav ali papirnat robček, ki ga potem zavržemo, zdravniki svetujejo tudi pogostejše umivanje rok, po potrebi razkuževanje, širjenje virusa pa bo zaustavila tudi zaščitna maska, ki je že od marca naša redna spremljevalka.