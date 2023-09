Po zdravila ne na splet

Jutri, 26. septembra, bomo zaznamovali 19. dan slovenskih lekarn. V Sloveniji imamo po podatkih Sursa, objavljenih na spletni strani Slovenskega farmacevtskega društva, 350 organizacijskih enot. Ena lekarniška enota v povprečju oskrbuje 6030 prebivalcev. Lekarne so mnogo več kot le trgovine z zdravili, čeprav se včasih tega premalo zavedamo.

V njih so vedno zaposleni strokovnjaki, ki se spoznajo na zdravila – farmacevtski tehniki in magistri farmacije. Prvi vam smejo izdati le lekarniške izdelke, ki so na voljo brez recepta. Farmacevt ob izdaji zdravila na recept pove, čemu je zdravilo namenjeno in kako ga pravilno uporabljati. Pacientu pojasni, kdaj in kako naj uporabi zdravilo, ter opozori na način jemanja, ki ga je priporočil zdravnik, ter kako ga jemati glede na hrano in pijačo. Zagotavljanje odgovornega zdravljenja je, poudarjajo pri društvu, eno od temeljnih poslanstev farmacevtskega poklica. Kako se izdajajo zdravila v lekarni, določi Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke na podlagi zakona o zdravilih.

Vedno vprašajte, če česa o zdravilih ne veste. FOTO: Vilin Visuals, Getty Images

Telefarmacija Komunikacija z magistrom farmacije je ponekod, denimo v Lekarnah Ljubljana, mogoča tudi prek računalnika, kar olajša posvet s farmacevtom tistim, ki iz zdravstvenih ali drugih razlogov težko fizično obiščejo lekarno.

Kupovati v lekarnah je varno

V večini slovenskih lekarn vam poleg zdravil, mazil in drugih sredstev na recept ali brez njega ponujajo tudi svetovanja in meritve, ki jih opravi magister farmacije. Farmacevtsko svetovanje je namenjeno pacientom, ki želijo izvedeti več o zdravilih, ki jih jemljejo – tistih na recept in tistih brez recepta. Magistra farmacije lahko vprašate za nasvet ob zdravstvenih težavah ali slabem počutju, za nasvet o prehranskih dopolnilih ali zdravem življenjskem slogu.

Farmacevt vam bo podal osnovne smernice jemanja zdravil. FOTO: Drazen Zigic, Getty Images

Prepričani smo lahko, da so zdravila, ki jih dobimo v lekarni, preverjeno kakovostna, varna in učinkovita, proizvajalci in dobavitelji pa imajo dovoljenje za opravljanje svoje dejavnosti. Vsi izdelki se shranjujejo pri točno določenih pogojih, ki ohranjajo njihovo kakovost in učinek. To pa ne velja nujno za spletne lekarne in ponudnike zdravil in prehranskih dopolnil, zato velja biti pri teh previden. Še posebno odsvetovano je nakupovanje s spletnih strani, kjer so izdelki opisani v slovenščini, a jih podjetje pošlje iz tujine. Ne nasedajte lažnim obljubam o čudežnih zdravilih in preparatih za hujšanje – če se učinki slišijo predobro, da bi bili resnični, so najverjetneje izmišljeni.