Po vsakem namakanju obnovite nanos

S prihodom vročih dni je zaščita kože s kremo za sončenje z visokim faktorjem postala nepogrešljiva. Ta je domala obvezna vse leto, a če je v hladnejšem delu leta in zlasti v oblačnih dneh dovolj nižji faktor, denimo 15 ali 20, je poleti priporočljivo uporabljati kreme z višjim faktorjem in jih redno nanašati na vse dele kože, ki so izpostavljeni soncu.

Varuje pred opeklinami in gubam

Krema za sončenje varuje pred sončnimi opeklinami, niža tveganje za nastanek pigmentih kožnih madežev in varuje tudi pred prezgodnjim staranjem. Prav poškodbe, ki jih sicer pustijo sončni žarki, so namreč eden od glavnih dejavnikov za prezgodnji nastanek gub.

Obnavljajte nanos

Nobena krema ne ščiti ves dan, približno vsaki dve uri je treba obnoviti nanos, če se izdatno znojite, ga je treba obnavljati pogosteje prav tako tudi, kadar se kopate.

Čeprav je na embalaži navedeno, da je krema vodoodporna, po vsakem namakanju obnovite njen nanos.

