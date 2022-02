Po prebolelem covidu 19 znatno večje tveganje za razvoj teh bolezni

Tudi več mesecev po prebolelem covidu 19 se ljudje soočajo z znatno večjim tveganjem za srčno-žilne težave, je pokazala velika ameriška študija, povzemajo mediji. Znanstveniki ameriškega ministrstva za vojne veterane so primerjali stopnjo tveganja za nove srčno-žilne težave pri 153.760 osebah, okuženih s koronavirusom, preden so bila cepiva dostopna, s stopnjo tveganja pri 5,6 milijona ljudeh, ki se niso okužili, in še 5,9 milijona ljudeh, o katerih so imeli podatke še pred pandemijo.

Skrb vzbujajoče številke

Preživeli so imeli v povprečju leto dni po akutni okužbi s koronavirusom kar 63 odstotkov večje tveganje za srčni infarkt, 69 odstotkov večje tveganje za motnje srčnega ritma, 52 odstotkov večje tveganje za možgansko kap, 72 odstotkov večje tveganje za srčno popuščanje in trikrat večje tveganje za potencialno smrtonosni krvni strdek v pljučih, v primerjavi z drugima dvema skupinama, so objavili v reviji Nature Medicine.

Tveganje za vse skupine

Znatno večje tveganje je bilo zaznati pri vseh osebah, ki so prebolele covid 19, tako pri mladih kot starih, črnih in belih, moških in ženskah, osebah s sladkorno boleznijo in brez nje ter osebah, ki nimajo bolezni jeter, kot tudi pri kadilcih kot nekadilcih, povzemajo mediji.

Tveganje je veliko tudi pri ljudeh z blažjim covidom, ki niso bili hospitalizirani.

Osebe, ki so prebolele covid 19, naj bodo pozorne na svoje zdravje in naj poiščejo zdravniško pomoč, če opazijo simptome, kot so bolečine v prsih, močno bitje srca, otekle noge in podobno.