Po praznikih potrtost

Praznični čas je mimo, za nekatere je to obdobje polno veselja, radosti, prijetnih občutkov, za druge pa polno stresa, tesnobe, razočaranja, bolečine, osamljenosti in strahov. Pogosto gre za mešanico in zlitje različnih občutkov. Zdaj, ko se vračamo v ustaljene vzorce, v šole, službe, pa se lahko soočimo s popraznično potrtostjo.

Prepoznamo jo po znakih, kot so potrtost, žalost, melanholija, želja po uživanju v brezskrbnih dnevih, jeza, tesnoba, utrujenost, težave z zbranostjo, razdražljivost, glavoboli ali nespečnost. Pojavijo se lahko tudi znaki depresije, ki pa v primeru popraznične potrtosti izzvenijo hitreje.

Nič neobičajnega ni, da po koncu daljšega obdobja intenzivnih čustev in stresa začutimo praznino, občutek izgube. V prazničnem obdobju se pojavi visoka stopnja aktivnosti, kot so druženje, načrtovanje, nakupi, obiski, potovanja, novoletne zaobljube, zabave, ki se ob prihodu novega leta nenadoma končajo in lahko nastopi razočaranje, ker se evforija poleže in umiri. Občutek izgube je pravzaprav zaradi manj dražljajev: izgubili smo le visoko stopnjo aktivnosti.

Usmerimo misli v prednosti poprazničnega časa in se osredotočimo na dobre stvari okoli nas.

K sreči ti občutki običajno niso dolgotrajni, pomagamo pa si lahko na različne načine, med drugim usmerimo pozornost v vsakodnevne aktivnosti, ki nas ne spominjajo na občutek praznine. Pomaga tudi pogovor, z družinskim članom, prijateljem. Ostanimo v stiku z osebami, ki so nam blizu in na nas pozitivno vplivajo.

Pomembna je fizična dejavnost, zato si vzemimo čas za vadbo ali daljši sprehod, poskrbimo še za uravnoteženo prehranjevanje in seveda spanec. Če si iz stiske ne moremo pomagati sami, poiščimo pomoč in podporo.