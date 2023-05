Po kopeli jih dobro osušimo

Za zdravje in dobro počutje stopal lahko veliko naredimo s kopelmi za noge. Na tak način si lahko pomagamo pri oteklih in bolečih stopalih, namakanje pa tudi navlaži suho kožo stopal in jih skupaj s pilingom polepša za čas, ko jih bomo razkazovali v sandalih. Omeniti je treba tudi sproščujoč učinek takšnih kopeli. Za te boste potrebovali skledo ali lavor primerne velikosti. Napolnite jo s toplo vodo med 33 in 37,7 stopinjami Celzija. Pripravite še čisto suho brisačo, da boste stopala po kopanju temeljito osušili.

Kopel proti suhi koži

Če se s kopeljo želite znebiti suhe kože na stopalih, dodajte vodi kokosovo ali jojobino olje. Noge namakajte od 10 do 15 minut. Po namakanju navlažite kožo z jojobinim oljem, glicerinom, karitejevim maslom ali hialuronsko kislino. Ko ste stopala namazali, oblecite bombažne nogavice, da se bo vlažilno sredstvo lahko počasi vpilo v kožo.

Proti bolečim nogam

Bolečino v nogah olajša že topla kopel. Za še boljši učinek nekateri priporočajo, da v kopel dodamo grenko sol. T. i. epsomska sol je čista in naravna spojina magnezija ter sulfata, pridobivajo pa jo v mestecu Epsom v Angliji. Vsebnost magnezija naj bi preprečevala krče. Kopeli dodajte pol skodelice grenke soli, žlico olivnega olja in 3 kapljice eteričnega olja mete ali čajevca. Noge namakajte v kopeli 20 minut. Za še večji učinek stopala po namakanju zmasirajte z masažnim oljem.

Proti srbečici

Pri srbečih stopalih pomaga kopel s sodo bikarbono. V kopel s srednje toplo vodo dodajte četrt skodelice sode. Mešajte, dokler se soda popolnoma ne stopi v vodi. Namakajte noge od 10 do 15 minut. Osušite stopala in jih navlažite z oljem ali kremo.

Piling

Namakanje nog v topli vodi zmehča kožo, zato je po njem lažje odstraniti odmrle celice. V lavor dodajte jabolčni kis in jojobino olje. Pol skodelice soli ali sladkorja zmešate z malce tople vode. Z mešanico soli oziroma sladkorja podrgnite po stopalih, zlasti petah, in odstranite odmrle celice. Sperite stopala in jih obrišite do suhega.

S kopeljo boste poskrbeli za zdravje, dobro počutje in lepoto stopal. FOTO: Valuavitaly7Getty Images

Proti glivicam

Če želite preprečiti ali odpraviti glivice, v kopel dodajte sodo bikarbono. Protiglivično delovanje je značilno tudi za olje čajevca. Delovanje je dokazano v laboratorijskih študijah, kar pomeni, da boste za zdravljenje glivic najverjetneje potrebovali še dodatno zdravljenje. Bo pa kopel zmanjšala rast glivic. V vodo dodajte 4 kapljice čajevca, 2 kapljici eteričnega olja limone, žlico olivnega olja in četrt skodelice sode bikarbone. Namakajte noge od 10 do 15 minut. Skrbno obrišite z brisačo ter navlažite stopala in nohte s kremo ali oljem.