Po internetu se širijo nevarni trendi s hrano: tega niti slučajno ne poskušajte

Tiktok, priljubljeno spletno družbeno omrežje za deljenje kratkih videov, je meka za vse tiste, ki iščejo nove trende, trike in nasvete. A nekateri izmed njih so lahko izjemno nevarni, še posebej tisti, ki so povezani s hrano. Sem spadajo priprava ali uživanje hrane na nenavadne načine ali pa pijače, ki niso varne. Strokovnjaki so za spletni portal eatthis.com našteli nekaj 'kulinaričnih' trendov, ki vam lahko resno škodujejo.

Piščanec v sirupu za kašelj

Ta skrb vzbujajoči trend se je ponovno pojavil v začetku leta 2022. Ideja je, da surovega piščanca skuhamo v sirupu proti kašlju in na ta način pozdravimo prehlad in gripo. Ta trend ni le daleč od resnice, ampak je lahko izjemno nevaren. »Preprosto povedano, to absolutno ni varen način za uživanje piščanca ali zdravil za prehlad in gripo. Večina posnetkov prikazuje ustvarjalce vsebine, ki uporabijo več kot polovico stekleničke sirupa za kašelj, kar je veliko več od priporočenega odmerka. Zdravila je treba uporabljati po navodilih in nikakor drugače,« poudarja dietetičarka Cara Harbstreet.

Umivanje surovega piščanca

Če na tiktoku radi sledite kulinaričnim ustvarjalcem, potem ste verjetno že naleteli na recept, ki se začne z umivanjem piščančjega mesa, vendar to naj ne bi bilo varno. »Ko umivate surovega piščanca ali katero koli drugo vrsto surovega mesa, se piščančji patogeni premikajo skozi razpršeno vodo in se širijo na vse bližnje površine, vključno s koritom in z območjem za pripravo hrane. Z drugimi besedami, pranje surovega piščanca razvije veliko bakterij,« poudarja Janilyn Hutchings, certificirana strokovnjakinja za varnost hrane. »Surovega mesa ni treba umivati iz utemeljenega razloga. Pranje ne odstrani nobenih patogenov in poveča tveganje za obolenje, ki se prenaša s hrano,« trdi Janilyn.

Pitna voda s klorofilom

Čeprav je dodajanje kapljice klorofila vodi verjetno varno, je prepričanje, da ima lahko zdravilno moč, zgrešeno. Čeprav obstaja veliko zdravstvenih trditev kot, na primer, da čisti kožo in razstrupi kri, se še vedno ugotavlja, kako učinkovita je v resnici. Večja verjetnost je, da boste občutili nekaj nelagodja v prebavilih, imeli diarejo ali temno blato. »Klorofil lahko dobite tudi iz temnozelene zelenjave, kot so špinača, ohrovt in zelje, rukola in brokoli,« pravi Cara.

Limonin sok v kavi

Ali lahko stiskanje limone v kavi res pomaga pospešiti hujšanje, kot nas želijo prepričati na tiktoku? Nutricionist Noah Quezada poudarja, da za te domneve ni dokazov. Limona sicer ima določeno hranilno vrednost, a dodajanje limone kavi nima večjega učinka. Na kliniki Cleveland pravijo, da si lahko s tem poškodujemo zobno sklenino.

Dajanje česna v nos

Nekateri na tiktoku so prepričani, da bo česen v nosnici očistil sinuse, vendar pa je to grozna ideja, opozarja Victoria Glass z raziskovalnega inštituta Farr. »Samo zdravnik lahko priporoči, da si daš kar koli v nos, če gre za medicinske namene. Če si želite očistiti sinuse, uporabi fiziološko raztopino ali pa si na obraz položite toplo brisačo. Česen pa prihranite za kuhanje kosila,« zaključuje.