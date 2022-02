Po Evropi se širi mutacija spolno prenosljive bolezni, odporna je na zdravila in zelo nevarna

Evropi grozi mutacija gonoreje, t. i. supergonoreja, prvi primer so konec lanskega leta zaznali v Veliki Britaniji. Nova oblika je odporna na doslej učinkovita zdravila proti spolno prenosljivim boleznim, antibiotik ceftriakson. Strokovnjaki svarijo pred nevarnostjo širjenja okužbe in dodajajo, da je njen pojav po vsej verjetnosti povzročila pandemija koronavirusa, zaradi katere številni pari pozabijo na zaščito med spolnim odnosom.

Zdravniki sicer pravijo, da je prezgodaj govoriti, ali bo to začetek nove epidemije, opozarjajo pa, da spolno prenosljivih okužb ni tako enostavno zdraviti kot na primer druge. Če niste pravilno zdravljeni, lahko ta vrsta bolezni dolgoročno vpliva na zdravje vas in vašega partnerja.

Obstajajo preprosti koraki, s katerimi lahko zmanjšate tveganje za gonorejo in druge spolno prenosljive bolezni. Redno uporabljajte kondome tako z novimi kot občasnimi partnerji, redno se testirajte na spolno prenosljive bolezni. Če imate kakršne koli simptome, kot je nenavaden izcedek, se ne spuščajte v spolne odnose, dokler se ne testirate.

Simptomi gonoreje

Možnost okužbe je enako prisotna pri obeh spolih, najpogosteje pa se prenaša z vaginalnim, oralnim in analnim spolnim odnosom. Gonoreja je pogosto asimptomatska, vendar to ne pomeni, da okužena oseba ne more prenesti bakterije na druge. Čeprav se znaki okužbe lahko kažejo skoraj kjer koli v telesu, so v večini primerov simptomi vidni znotraj genitalnega trakta. Inkubacijska doba je različna, zato se simptomi lahko pojavijo v obdobju od nekaj dni do nekaj mesecev od tveganega stika.

Pri ženskah

Ženske v začetni fazi običajno nimajo nobenih simptomov, če pa se pojavijo, so lahko znaki zelo blagi in spominjajo na urogenitalne okužbe. Ženska ima izrazito povečano tveganje za razvoj resnih zdravstvenih zapletov, tudi če simptomi niso prisotni. To so najpogostejši simptomi:

bolečina in pekoč občutek pri uriniranju

povečano vaginalno izločanje

izven redne menstrualne krvavitve

krvavitev po spolnem odnosu

bolečine v spodnjem delu trebuha in medenice.

Pri moških

Pri moških je gonokokna okužba lahko popolnoma asimptomatska. Če se pojavijo, simptomi gonoreje pri moških vključujejo:

bolečina in mravljinčenje pri uriniranju

gnojni izločki iz penisa

boleča in otekla moda (manj pogosto).

Simptomi gonoreje se lahko pojavijo tudi v danki in to velja tako za moške kot za ženske: