Po depilaciji je koža občutljiva

Za redno depilacijo praviloma skrbimo vse leto, temu področju nege nedvomno več pozornosti posvečamo v vročih mesecih, ko razkazujemo veliko več gole kože. Pa ne le ženske, tudi moški si predvsem zadnja leta odstranjujejo dlačice tam, kjer jih je po njihovi presoji preveč, največkrat na prsih, rokah, hrbtu, nogah in intimnih predelih.

Po postopku smo pozorni na vraščene dlake

»Število dlačic, njihova razporeditev na telesu in videz so genetsko pogojeni,« pravi Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije, iz Dermatološkega centra Deaderma. »Pripadnice nežnejšega spola navadno najbolj motijo dlačice na nogah, pod pazduho in na intimnih predelih. Moški so najbolj poraščeni po bradi, prsih, hrbtu, rokah in nogah. Čezmerna poraščenost je predvsem moška nadloga, dlake so takrat prisotne predvsem po trupu, okončinah in celo po obrazu. Lahko doleti tudi ženske.«

Depilacijo opravimo pravočasno. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Kot rečeno, se tudi moški vse pogosteje odločajo za depilacijo: »Depilacija je pri moških nekoliko zahtevnejši in dolgotrajnejši postopek, predvsem zaradi močnejše poraščenosti in debelejše kože. Metode za odstranjevanje nezaželenih dlak so preproste in praviloma neboleče. Za večino telesnih predelov so primerni depilacijske kreme in britje. Puljenje navadno uporabljamo za odstranjevanje posameznih dlak (obrvi) ali dlak z manjših območij. Enako velja za voskanje. Veliko ljudi se odloči za elektrolizo, ki se največkrat uporablja pri odstranjevanju dlačic na obrazu,« pojasnjuje sogovornica in pristavlja, da je priljubljena sodobna metoda laserska depilacija: »Njena učinkovitost je odvisna od kakovosti laserja, znanja in izkušenj strokovnjaka. Postopek je neboleč in trajno uniči dlačice, ki so v aktivni fazi rasti, zato je potrebnih nekaj ponovitev, da se zajame popolnoma vse dlake.«

Najučinkovitejši metodi sta elektroliza in laser

In katere metode zagotavljajo največji učinek – torej najdaljše obdobje brez nadležnih dlačic? Dermatologinja sklene: »Najučinkovitejši metodi sta elektroliza in laserska depilacija. Elektroliza je primernejša za manjše, laserska depilacija pa za večje površine. Pri obeh lahko neželene dlačice trajno odstranimo, imata pa obe prednosti in slabosti. Če sta obe metodi izvedeni pravilno in ustrezno, je tveganje za neželene učinke minimalno.«

Učinkovitost trajnega odstranjevanja dlačic je odvisna tudi od izurjenosti strokovnjaka. FOTO: Yakobchukolena/Getty Images

Če depilacija ni del naše redne nege, si velja zapomniti, da se za trajnejše metode odstranjevanja dlačic odločimo več tednov pred oddihom, saj je takojšnje izpostavljanje soncu po večini posegov tvegano. Koža bo takoj po depilaciji občutljiva tudi za morsko oziroma klorirano vodo, neprimerna so tudi oprijeta oblačila. Pozorni smo na morebitne vraščene dlake.