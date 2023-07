Po 85 letih raziskav znanstveniki s Harvarda trdijo, da je to edina stvar, ki prinaša srečo v življenju

Večina ljudi se vse življenje peha za denarjem in slavo, pravo srečo pa lahko prinesejo le dobri odnosi z bližnjimi, je pokazala najdlje trajajoča raziskava o človekovem počutju na svetu, ki je trajala od leta 1938 do danes. V knjigi The Good Life sta jo opisala profesorja s Harvarda Robert J. Waldinger in Marc S. Schulz.

Raziskava je sprva zajela 724 udeležencev, nato se je razširila na več kot 1300 njihovih potomcev v treh generacijah. Skoraj 400 strani dolgo čtivo v desetih poglavjih govori o tem, kaj je dobro življenje, zakaj so odnosi pomembni, o socialnih veščinah ter o okolju s prijatelji, družino in v službi.

Začetni skupini 268 študentov privilegiranega socialnega statusa z najstarejše ameriške univerze in ene najvplivnejših na svetu, Harvarda, so raziskovalci dodali 456 fantov iz revnega dela Bostona, dvojno diskriminiranega zaradi revščine in imigracijskega statusa staršev, da bi poskušali primerjati njihova življenja in ugotoviti, kaj jih bo pripeljalo na pravo pot.

Počutje udeležencev so obravnavali z različnih zornih kotov, od slikanja možganov in krvnih preiskav do videoposnetkov, v katerih govorijo o svojih največjih skrbeh. »Postavili smo jim na tisoče vprašanj in opravili na stotine meritev, vsaki dve leti jim pošljemo dolge vprašalnike in dokumentacije je za več tisoč strani,« poudarjata avtorja.

Zdrave in srečne nas delajo kakovostni odnosi

Raziskava je prišla do ugotovitev, da kakovostni odnosi delajo ljudi zdrave in srečne ter da so družbene vezi za ljudi res pomembne, ubija pa jih osamljenost. Grenka resnica je, da ljudje težko razumejo, kaj je zanje dobro, in pogosto mislijo, da je to nekakšen cilj, po katerem se vse težave končajo. »Smo samo ljudje, radi bi hitro rešitev,« pravita avtorja, psihiater in psihoanalitik Waldinger in psiholog Schulz, ter dodajata, da je sreča občutek, da je naše življenje vredno in smiselno, ter predlagata boljši izraz za to: blagostanje.

Ne gre za odločitev, ki jo sprejmemo le enkrat v življenju, ampak gre za vprašanje izbire, ki se ponavlja iz sekunde v sekundo, iz tedna v teden, iz leta v leto, srečo pa na koncu vsak poišče sam, menita ter dodajata, da se lahko vsak od nas v vsakem trenutku in v kateri koli življenjski dobi poda na iskanje sreče.