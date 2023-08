PMS blaži tudi hrana

Menstruacija številnim dekletom in ženskam vsak mesec zagreni nekaj dni, največkrat tožijo zaradi nadležnih ali celo zelo bolečih krčev. Pri nekaterih težavah lahko resnično pomaga samo izbrani zdravnik, a nelagodje ob mesečnem perilu je mogoče ublažiti tudi z nekaj spremembami na jedilniku, spodbujajo strokovnjaki.



(Pred)menstrualni simptomi doletijo okoli 90 odstotkov žensk, kažejo raziskave, največkrat doživljajo krče, bolečine v spodnjem delu križa, utrujenost, razpoloženjska nihanja, napihnjenost, zaprtje ali drisko, glavobole, občutljive in boleče prsi, včasih se pojavijo še akne ali mozolji.

Krče je mogoče blažiti z ustreznimi živili. FOTO: Getty Images

Sadje in zelenjava bi bila lahko rešitev za nekatere od zgornjih tegob, ugotavljajo strokovnjaki: sočni plodovi, sladki, kisli in grenki, so bogati z dragocenimi hranili in vlakninami, zato lajšajo predvsem zaprtje in telesu pomagajo z vitamini in minerali.



90 odstotkov žensk doletijo predmenstrualni simptomi.

Stran s prigrizki

Španska študija iz leta 2018 je pokazala, da vegetarijanska prehrana lajša krče in odpravlja bolečino v spodnjem delu trebuha in hrbta. Pomembne so maščobne kisline omega-3, ki naj bi blažile menstrualno bolečino predvsem pri mlajših ženskah, je pokazala druga študija, zato strokovnjaki priporočajo lososa, tunino, sardine, laneno seme in orehe.



Pri mesečnem perilu gre, preprosto povedano, za krvavitev, zato nekatere ženske pri močnih menstruacijah izgubljajo železo, ki ga najdemo v kakovostnih žitaricah, ostrigah, fižolu in leči, špinači, sardinah, temni čokoladi in rdeči pesi, tiste, ki se spopadajo z napihnjenostjo, pa naj opustijo oziroma zmanjšajo vnos soli, zato naj se izogibajo procesiranim živilom, pekovskim izdelkom in sploh pripravi jedi s soljo in dosoljevanjem pri mizi.

Vegetarijanska prehrana pomaga odpraviti krče. FOTO: Getty Images

Z vodo odplaknemo strupe iz telesa in spodbujamo zdravo hormonsko ravnovesje.

Seveda velja v tistih dneh v mesecu obvladovati željo po nezdravih prigrizkih, pri tem pa si lahko pomagate z uživanjem zdravih maščob, ki jih vsebujejo avokado, oreški, grški jogurt, skuša, beljakovin, ki jih najdemo v puranjih in piščančjih prsih, beljaku, ribi, grahu in različnih semenih, kalcija, ki ga dobimo v siru, brokoliju in jogurtu, ne pozabimo na zadosten vnos vode vsak dan: količino lahko med menstruacijo povečamo in tako zajezimo željo po nezdravih pregrehah, povrhu pa spodbudimo izločanje toksinov iz telesa in ohranjanje hormonskega ravnovesja.Kljub temu velja ob nekaterih težavah pocukati zdravnika za rokav, denimo, če cikel nenadoma postane nereden, če opazimo vmesne krvavitve ali krvavitve med spolnimi odnosi, če se krvavitev pojavi po menopavzi, če je krvavitev nenadoma obilnejša ali traja občutno dlje in če se nenadoma pojavi močna bolečina.