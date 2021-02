PMS ali kaj drugega?

Redke so srečnice, ki ne poznajo PMS. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Ne omahujmo s pregledom

Sindrom policističnih jajčnikov je pogost. FOTO: Shidlovski/Getty Images

Na menstrualni cikel lahko vpliva tudi stres.

Napihnjenost, spremenljivo razpoloženje, utrujenost, občutljiva koža: vse kaže, da gre za klasičen predmenstrualni sindrom. Kaj pa če še ni napočil ta čas cikla? Vzrokov za simptome, ki običajno naznanjajo prihod mesečnega perila, je več, kot bi si morda mislili, pojasnjujejo v sloviti univerzitetni bolnišnici Johns Hopkins v Baltimoru v ameriškem Marylandu.Hormonske spremembe lahko spremljajo kar nekaj tegob ali stanj v telesu, poudarjajo, znaki pa so lahko včasih zavajajoči, saj vse preveč spominjajo na prihod menstruacije. A resnica je lahko povsem drugačna, denimo, ne gre za PMS, ampak za nosečnost! Znaki, kot so občutljive prsi, utrujenost in razdražljivost, so namreč skupni tako prihodu kakor izostanku mesečnega perila, pojavi pa se lahko celo blaga krvavitev, ki ima v resnici vlogo lažne menstruacije.Test nosečnosti, če menstruacija ni povsem takšna, kot bi morala biti, je tako vsekakor smiseln. Hormoni pa, kot je znano, lahko nagajajo tudi pri težavah s ščitnico, vplivajo na presnovo in na ovulacijo ter mesečno perilo. PMS oziroma znaki, podobni njemu, so tako lahko opozorilo, da ščitnica ne deluje, kot bi morala, zato velja vsakemu morebitnemu odstopanju posvetiti nekaj več pozornosti, sploh če simptome spremljajo še sprememba v telesni teži, neenakomeren ritem srca in izrazita utrujenost.Sindrom policističnih jajčnikov je zelo pogosta tegoba, ki doleti od pet do deset odstotkov deklet in žensk, starih od 15 do 44 let, znaki pa so lahko podobni tudi PMS, zato strokovnjaki pri Johnsu Hopkinsu opozarjajo, da velja ginekološkemu zdravju posvetiti še več pozornosti in spremljati morebitne spremembe.Policistične jajčnike lahko nakazujejo izostanek menstruacije ali nereden ciklus, težave z zanositvijo, povečana telesna teža, utrujenost in pomanjkanje energije, akne in težave s kožo, poraščenost, spremembe v razpoloženju, bolečine v trebuhu ali medenici ter izpadanje ali tanjšanje las, sindrom, ki je zelo pogosto spregledan, pa je lahko podlaga za številna druga obolenja, kot sta sladkorna bolezen in visok krvni pritisk, zato ob sumu ne gre omahovati z obiskom pri zdravniku. Simptome, podobne predmenstrualnim, lahko povzročijo tudi nekatera vnetja, kot sta gonoreja in klamidija, zato velja opomniti na varno spolnost in redno skrb za ginekološko zdravje.Za konec nekaj vrstic namenimo stresu, ki je, kot vemo, zelo močan dejavnik v našem življenju in lahko vpliva celo na menstrualni cikel. Stres namreč povečuje raven kortizola, ki lahko poruši hormonsko ravnovesje, tudi tisto, ki skrbi za delovanje jajčnikov in maternice. Posledično lahko povzroči tudi izostanek mesečnega perila, značilni simptomi pa se kljub temu pojavijo. Za izostanek menstruacije so lahko krive tudi pretirana telesna dejavnost in izrazite spremembe v teži.Stres škodljivo vpliva na številne organe v telesu, zato se mu velja izogibati oziroma ga premagovati s sprostitvenimi dejavnostmi, kot so joga, meditacija, dolgi sprehodi v naravi, raznovrstna prehrana in zadosten počitek, svetujejo strokovnjaki.