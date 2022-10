Plodove tega okrasnega grma lahko uživate, okusni in izredno zdravilni so

Rumeni dren (Cornus mas) raste kot večji grm ali tudi več kot deset metrov visoko drevo. Razširjen je od Srednje Evrope do Male Azije, pri nas pa je v naravi najpogosteje na kraških planjavah. Je zelo trdoživa rastlina in uspeva tudi na slabših tleh ter prenese zmrzal, doseže pa starost nad sto let. Rad ima tople lege, a hkrati dobro prenaša mraz.

Zdravilne učinkovine

Drenovi plodovi so bili nekdaj zelo cenjeni kot dodatek v prehrani in ljudskem zdravilstvu. Omenja jih že rimski pesnik Ovid. Drnulje vsebujejo veliko vitamina C, antioksidantov, pektina, organskih kislin in železa ter drugih mineralov. Iz njih lahko delamo osvežilne sokove, sirup, marmelado (lahko v kombinaciji z drugim sezonskim sadjem), kompot, čežano, kis, likerje. Plodove vlagamo v med ali pa iz njih skuhamo sladko-kislo omako, ki ji dodamo kislo smetano, med in začimbe, vključno s cimetom in ingverjem. Omaka se odlično poda k različnim mesnim jedem, podobno kot brusnična.

