Plavanje je rekreacija za vse

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V vodi nas lahko grdo opeče, zato se zaščitimo. FOTO: Frankiecarr/Getty Images

Nad bolečine in stres

Med plavanjem odplaknemo stres in slabo voljo.

Ne pozabite na zaščito!



Ne pozabimo, da nas sonce lahko opeče tudi med plavanjem, če smo neprevidni, so lahko poškodbe še hujše kakor na suhem! UV-žarki lahko namreč prodirajo globoko pod gladino, zato je nujno, da se pred plavanjem izdatneje zaščitimo z visokim sončnim faktorjem, in to z vodoodpornim izdelkom. Nanos po kopanju ponovimo. Ker se žarki tudi odbijajo od gladine, škodujejo našim očem, zato si omislimo ustrezna očala, ki nas bodo varovala med plavanjem, sploh če je to dolgotrajno. Sicer pa se tudi najbolj zagrizeni plavalci vode izogibajo med 10. in 16. uro, ko je sonce najvišje na nebu!

Mnogi se poleti veselijo predsem brezskrbnega poležavanja na plaži, v viseči mreži, na ležalniku na vrtu ... Za številne pa so topli meseci priložnost, da svojo najljubšo obliko rekreacije le še nadgradijo z morjem.Le kdo se ne bi strinjal z njimi, plavanje je namreč oblika vadbe, ki je dostopna tako rekoč vsakomur, v vsaki dobi, ne glede na telesno pripravljenost. Primerna je celo za poškodovane, pa za tiste bolj lenobne, kot tudi za zagrizene športnike.Profesionalni športniki se v vodi predvsem radi sproščajo po napornem treningu, občutka, da tudi plavanje od telesa terja moč in energijo, pač ni, saj se v vodi počutimo breztežne. Tisti, ki se odločajo za hujšanje, bodo najlažje začeli s plavanjem, potem pa telovadni režim postopno dopolnjevali s tekom, kolesarjenjem, hojo v hrib.Plavanje imajo radi tudi posamezniki s težavami z dihali, tudi astmo, a zaradi morebitne vsebnosti klora oziroma kemikalij je mnogo bolj priporočljivo plavanje v morju, rekah ali jezerih. Naravne vire moramo v prihajajočih mesecih, ne glede na omejitve, ki nam jih postavlja covid-19, preprosto izkoristiti in si dati duška, za bazene bo že še veliko priložnosti v hladnejših mesecih. Plavanje je ugodno tudi za srce in ožilje, saj je obremenitev mnogo manjša kakor pri vadbi na suhem, voda povrhu deluje ohlajevalno, zato se telo izogne nevarnemu pregrevanju. A pozor: zaradi ohlajevalnega učinka redkeje občutimo žejo, zato si med plavanjem prav tako redno privoščimo premor, da se napojimo z dragoceno tekočino in preprečimo dehidracijo!Plavanje je zelo prijazno do kosti in mišic, zato je po posvetu z zdravnikom praviloma nadvse priporočljivo po različnih posegih in pri tistih, ki jim redno nagajajo sklepi in hrbtenica, nežni zavesljali pa bodo pravi balzam za telo pri tistih, ki zaradi narave dela veliko presedijo za računalnikom ali so prisiljeni v neugodne položaje. Če še ni dovolj razlogov, da v letošnjem poletju plavanju namenite več pozornosti in časa, naj še omenimo, da odpravlja stres in sprošča telo ter je svojevrstna meditacija, nekatere študije pa celo namigujejo, da pomlajuje.