Piščanca imate lahko zamrznjenega točno toliko časa: če ga boste jedli kasneje, se vam ne piše dobro

Ste se kdaj vprašali, koliko časa lahko piščanec dejansko ostane v zamrzovalniku, preden se pokvari? Glede na spletno stran FoodSafety.gov Ministrstva za zdravje ZDA lahko koščke piščanca (tj. krače, peruti, prsi) shranite v zamrzovalniku do devet mesecev, medtem ko lahko cel piščanec ostane v zamrzovalniku do enega leta.

»Vendar običajno že po približno dveh mesecih opazimo spremembe v teksturi in okusu piščanca,« pravi glavni kuhar v restavraciji Agnes Restaurant & Cheesery Thomas Tilaka Kalb. »Tehnično gledano se surovi piščanec – če je pravilno zavit in pravilno shranjen – hrani skoraj neomejeno dolgo. Ampak nikoli ne želite ničesar zamrzniti za več kot dva meseca. Po tem boste opazili veliko poslabšanja okusa in teksture.«

Znanstvenik in avtor knjige 150 odgovorov na vprašanja o hrani (150 Food Science Questions Answered) dr. Brian Quoc Le pravi, da dokler piščanec ni kontaminiran in z njim pravilno ravnamo pred zamrzovanjem, ga je varno uživati ​nedoločen čas po zamrznitvi. Vendar pa hkrati ugotavlja, da bo zamrznjena perutnina v zamrzovalniku najbolj sveža prva dva do tri mesece.

Kako pravilno zamrzniti piščanca in ga ohraniti svežega?

»Zamrzujte samo sveže meso, zamrzovanje ne bo nikoli preprečilo rasti škodljivih bakterij,« svetuje Kalb. »Piščanca tesno zavijte in zaprite v nepredušno posodo ali vrečko.«

»Ko zamrznem piščanca, ga najprej tesno zavijem v plastično folijo. Nato nanjo položim plast aluminijaste folije, da preprečim opekline,« pojasnjuje Maggie Turansky, kuharica in voditeljica oddaje No Frills Kitchen. »Nato najraje dam meso v zamrzovalno vrečko, ki jo je mogoče zapreti, in poskrbim, da iztisnem ves zrak, preden jo označim in datiram.«

Kako veste, ali je zamrznjen piščanec še dober?

»Kot pri vsakem pregledu mesa se morate tudi tukaj zanesti na svoje čute,« pravi Kalb. »Dobro preglejte izdelek, da se prepričate, da ni spremenil barve, nato pa ga po odmrzovanju povonjajte. Če ni skrb vzbujajočega neprijetnega vonja, se prepričajte, da robovi niso trdi ali zasušeni.«

»Če je piščanec po odtajanju videti normalno in nima neprijetnega vonja, je verjetno varen za uživanje,« dodaja Jessica Randhawa, kuharica in ustvarjalka bloga The Forked Spoon. »Če pa je odmrznjen piščanec videti sumljivo ali ima grd vonj, ga je najbolje zavreči.«