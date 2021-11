Pisani obroki za odpornost

Dober imunski sistem je eden najpomembnejših dejavnikov za ohranjanje splošnega zdravja. Zanj je treba s pravilno prehrano in vnosom dovolj hranilnih snovi v telo skrbeti vse leto, še toliko bolj pa v jesensko-zimskem obdobju, ko je zaradi številnih virusov, tudi koronavirusa, še bolj na udaru.

Poskrbimo za čim bolj raznoliko prehrano. FOTO: Oksanakiian/Getty Images

Kako se bomo spopadli z boleznijo, je odvisno tudi od tega, v kako dobri kondiciji je naš imunski sistem. Naša odpornost je odvisna od prirojene in pridobljene imunosti; prirojena je tista, ki jo podedujemo od matere in je aktivna vse od rojstva, pridobljeno pa gradimo vse življenje in jo »dopolnjujemo« ob vsaki novi izpostavljenosti škodljivim organizmom. Pridobljeni imunosti se lahko zahvalimo, da proti nekaterim prebolelim virusom ostanemo odporni vse življenje.

Vitamin C deluje antioksidativno in ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Za dobro delovanje imunskega sistema je pomembna prehrana, poudarjajo prehranski strokovnjaki z nacionalnega portala o prehrani in hrani. Podpremo ga z uživanjem večjih količin čim bolj raznolike zelenjave, sadja, oreškov ter živil, bogatih z maščobnimi kislinami omega 3. Po drugi strani poskusimo omejiti količino nasičenih maščobnih kislin, saj te v telesu pospešujejo vnetne procese. Poleg makrohranil, ki vplivajo na delovanje imunskega sistema, imajo izjemno pomembno vlogo tudi številni vitamini in minerali, ki so sestavni del celic imunskega sistema in dokazano sodelujejo pri vzdrževanju zdravega imunskega sistema.

V dnevne jedilnike vključimo živila, ki vsebujejo veliko vitaminov A, D, C, E, B6, folno kislino in minerale, baker, cink, selen in železo. Posebno ugoden vpliv imajo česen, čebula, gobe šitake, oranžni pigmenti oz. karotenoidi, ki jih najdemo v korenju, bučah, sladkem krompirju, kakiju, melonah in zeleni listnati zelenjavi. Za ohranjanje dobrega imunskega sistema so odlični tudi ingver in probiotični izdelki, kot sta jogurt in kefir.

Pred okužbami nas varuje tudi D-vitamin, in ker ga v tem času ne dobimo dovolj s soncem, ga je dobro dodajati.

V teh dneh bomo največ storili za kar najboljšo obrambo našega telesa, če si bomo pripravljali pestre obroke, polne zelenjave, sploh zelja, polnozrnatih žit, stročnic, oreškov in sadja. Ob tem ne pozabimo na vnos dovolj tekočine in spanja, poleg tega si vsak dan privoščimo gibanje na svežem zraku.